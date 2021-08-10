CEKUT personeli: Son kıvılcım sönene kadar çalışacağız!

- Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında yaralanan Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timinde (CEKUT) görevli iki personel, tedavilerinin ardından yeniden yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Adalet Bakanlığınca Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına destek için görevlendirilen CEKUT personeli, Dalaman Açık Cezaevi Müdürlüğüne gönderildi.

Köyceğiz'deki yangın söndürme çalışmaları sırasında, bir itfaiyenin yangın hortumunun patlaması üzerine CEKUT'un ekip lideri Can Murat Bostan ile Selman Sungun yaralandı.

Hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen CEKUT görevlileri, ekip arkadaşlarıyla yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına devam etti.

Dalaman Açık Cezaevi Müdürü Yusuf Altun, AA muhabirine, CEKUT'un zor şartlardaki yangına müdahale ettiğini ve başarılı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Yangına müdahale sırasında ekipten iki kişinin hafif yaralandığını belirten Altun, "Arkadaşlarımız istirahat etmek yerine yangının söndürülmesi için sahaya çıkmak istedi. Personelin davranışı bizleri çok gururlandırdı. CEKUT'un temel amacı deprem, sel ya da yangın gibi olaylara müdahale etmektir. Ekipteki görevliler, gönüllülük esasına göre çalışıyor. Fiziki yeterliliği olan arkadaşlarımız temel eğitimlerini alıp belli bir seviyeye geldi. Ekipmanları da Bakanlığımız tarafından alınıyor." dedi.

- "Kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz"

Can Murat Bostan ise Muğla'daki yangınlarda yaklaşık bir haftadır görev yaptıklarını dile getirdi.

Köyceğiz'in Çövenli mevkisinde gördükleri alevlere hızlıca müdahale ettiklerini anlatan Bostan, "Müdahale sırasında arkadaşımla yaralandık. Arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemedim. Biz bir ekibiz. Özverili şekilde müdahalemizi sürdürdük. Yaralandık, eve gidebilirdik. Arkadaşlarımızı bırakabilirdik. Kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Son kıvılcım sönene kadar çalışacağız. Yangını söndürüp evimize öyle gideceğiz. Buradaki bir ağacı, canlıyı kurtarabilirsek ne mutlu bize. Çanakkale ruhunu anımsayarak müdahale ediyoruz. Burada ciğerlerimiz yanıyor." şeklinde konuştu.

Selman Sungun ise ilk kez bu kadar büyük bir yangınla karşılaştıklarını ifade etti. Geçirdikleri kaza sonucu karnına ve sağ el parmaklarına darbe aldığını belirten Sungun, şunları kaydetti:

"Aldığım darbenin etkisiyle yere düştüm. Hemen ekip arkadaşlarım yardıma koştu. Dinlenebilirdim ama ekibimle kanımızın son damlasına kadar ormanları söndürmek için buradayız. İstirahat edebilir, rapor alabilirdim ama ormanlarımız yanıyor. Bunu bile bile buradan gidemezdim. Ormanlar yanarken gitmek içime sinmedi. Arkadaşlarıma bir tırmık götürsem, bir su versem daha faydalı olacağımı düşündüm. Bu yüzden ekibimle beraberim. Bölgedeki son kıvılcım sönene dek çalışacağız. Allah'ın izniyle bu yangını söndüreceğiz."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter hesabından, "Köyceğiz'de yangın söndürme çalışmalarında yaralanan CEKUT personelimiz Can Murat Bostan ve Selman Sungun ile görüştüm. Durumları iyi. Çalışmalara devam etmek istemeleri bizi duygulandırdı. Arkadaşlarımızla gurur duyuyor, tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." paylaşımında bulunmuştu.