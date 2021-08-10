MİT operasyonuyla getirilen FETÖ sanığı Gürbüz Sevilay yargılanıyor
|10 Ağustos 2021 11:59
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Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Sevilay, tutuklu bulunduğu cezaevinden videokonferans aracılığıyla katılırken, avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.
Mahkeme başkanı, önceki duruşma alınan ara karar gereği istenen evrakın dava dosyasına gelmediğini belirterek, bu belgelerin akıbetinin ilgili kurumlara sorulacağını söyledi.
Söz verilen sanık Sevilay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için örgüte dair bildiklerini anlattığını, buna rağmen tutuklu yargılandığını söyledi.
Tutuklu kaldığı her gün mağduriyetinin arttığını savunan Gürbüz, bir an önce tahliye olmayı beklediğini ifade etti.
Ara karara yönelik mütalaasını sunması için söz verilen savcı da sanığın kaçma şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.
Mahkeme, sanık Gürbüz'ün tutukluluk halinin devam etmesine hükmederek, duruşmayı 23 Eylül'e erteledi.
- MİT operasyonuyla Özbekistan'dan getirildi
İddianameye göre, hakkında yakalama kararı bulunan Gürbüz Sevilay, MİT'in operasyonuyla 15 Şubat'a Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi.
Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Sevilay'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile kamudan ihraç edilen FETÖ mahrem imamlarına şirketinde görev verdiği, bu kişiler vasıtasıyla 2017'de PKK/KCK mensuplarıyla irtibatlandığı belirlendi.
Irak ve Suriye'deki PKK/KCK mensuplarının füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019'da ilk olarak Irak'ın kuzeyine giden Sevilay'ın, PKK/KCK organizasyonuyla illegal yollardan Suriye'ye geçtiği, Haseke'de örgütün mühimmat üretim ve geliştirme tesislerini ziyaret ettiği, ayrıca PKK/KCK sorumlularıyla örgüte ait karargahlarda görüştüğü tespit edildi.
Sevilay'ın, FETÖ'ye Özbekistan'da maddi yardımda bulunduğu, devlet kurumlarına sızan FETÖ mensuplarının iltimasıyla yurt dışında usulsüz ihaleler alarak kazanç sağladığı, Kırgızistan ve Ukrayna'da şirketler açtığı bilgisi de iddianamede yer aldı.
Sanık Gürbüz Sevilay, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüte silah sağlama" suçlarından 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.
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