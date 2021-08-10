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İskenderun Körfezi'nde bir gemide yangın çıktı
İskenderun Körfezi açıklarında bir yük gemisinde yangın çıktı.
|10 Ağustos 2021 12:14
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Körfez açıklarındaki 80,9 metre uzunluğundaki Komorlar bayraklı 2 bin 343 grostonluk Manassa Flower isimli kargo gemisi henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Dumanların yükseldiğini görenlerin yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri ve römorkörler sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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