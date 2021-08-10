1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Arkadaşların tartışmasında kan aktı: 2 ölü

Kastamonu'da gece saatlerinde arkadaşlar arasında çıkan sözlü tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu meydana gelen olayda, 2 kişi hayatını kaybetti.
10 Ağustos 2021 12:25
+Aa- Yazdır
Arkadaşların tartışmasında kan aktı: 2 ölü

Olay, merkeze bağlı Bük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde B.K, B.M. ve C.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine B.K, yanında bulundurduğu av tüfeği ile B.M. ve C.Ö.'ye birkaç el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden B.M. olay yerinde hayatını kaybederken C.Ö.'de ağır yaralandı. Köylüler tarafından olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan C.Ö, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olay sonrasında köyde geniş güvenlik önlemi alırken olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli B.K. jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonrasında gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Polisi gören tarihi eser kaçakçısı karı-koca, tarihi eserleri klozete attı
10 Ağustos 2021 12:35		 Sinop'ta tescilli alanlarda dışında piknik yapılması yasaklandı
10 Ağustos 2021 12:16
İskenderun Körfezi'nde bir gemide yangın çıktı
10 Ağustos 2021 12:14		 9 yaşındaki çocuğa tacizden tutuklanan şüphelinin evi kurşunlandı
10 Ağustos 2021 11:29
Diyarbakır merkezli internetten dolandırıcılık operasyonunda 8 tutuklama
10 Ağustos 2021 11:21		 Otobüs durağında bekleyenlere otomobil çarptı: 2 yaralı
10 Ağustos 2021 09:52
Hadımköy'de kayıp 3 kızın, Kore'ye gitmek istedikleri için evden çıktıkları öğrenildi
10 Ağustos 2021 09:00		 Cumhuriyet tarihinin en büyük kaçakçılık operasyonu: 92 gözaltı kararı
10 Ağustos 2021 08:54
Afgan gazeteci: Saçma sapan konuştum, özür dilerim
10 Ağustos 2021 08:38		 Uşak'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı
10 Ağustos 2021 08:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:48 - Baraj gölüne düşen köpeği kurtarmaya çalışan kişi boğulma tehlikesi atlattı12:35 - Polisi gören tarihi eser kaçakçısı karı-koca, tarihi eserleri klozete attı12:25 - Arkadaşların tartışmasında kan aktı: 2 ölü12:20 - Gün ortası döviz fiyatları12:16 - Sinop'ta tescilli alanlarda dışında piknik yapılması yasaklandı12:14 - İskenderun Körfezi'nde bir gemide yangın çıktı
11:59 - MİT operasyonuyla getirilen FETÖ sanığı Gürbüz Sevilay yargılanıyor11:47 - Aşı ile ilgili yeni veri: Ölümcül vaka sıfıra yakın11:47 - İHH, önce yangına su taşıdı, şimdi ise yaraları saracak11:43 - Sonradan boşalan okullar konusunda yönetici kadrolarına eklenir mi?11:41 - Yapılan son ankete göre Erdoğan, en yakın rakibine fark attı11:38 - Mardin'deki canlı bombanın hedefinde polis varmış
11:35 - Olimpiyat şampiyonları nasıl ödüllendirilecek? Vergi verecekler mi?11:35 - Fotoğraf çektirirken dalgalara kapılan gencin cesedine ulaşıldı11:34 - Ece Üner'in program tanıtımına tepki yağıyor!11:29 - 9 yaşındaki çocuğa tacizden tutuklanan şüphelinin evi kurşunlandı11:25 - Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 80'i çipli kimlik kartına geçti
11:23 - TOKİ 21 ilde 263 arsayı açık artırmayla satacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda, aşısızlar 2 günde bir PCR testine tabi tutulacak
Altın fiyatlarında sert düşüş! Uzmanlar nedenini açıkladı
Baraj altında kalan öğrencilere müjde! YÖK çalışma başlattı
Uşak'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı
İçişleri, Ohal Komisyonundan Kabul kararı alanları 8 aydır başlatmıyor
30 yıllık müdüre, 'memur statüsünden' emekli maaşı!
2 Kamu kurumu toplamda 79 personel almak için ilana çıktı
Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik
Yapılan son ankete göre Erdoğan, en yakın rakibine fark attı
Olimpiyat şampiyonları nasıl ödüllendirilecek? Vergi verecekler mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
turkovac 2
toplumsal obezite 1
sözlükte yalnız kalmak 1
gel tezkere 1
Türkiye'de eğitimin artık albenisini kaybetmesi 6
farkında olmadan milyon şarkı ezberlemek 1
ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu sorulu şarkı 1
ben ağlarım ikimizin yerine 1
meşale söndü 1
karbon salınımı 2
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 1 İç denetçi alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 56 sağlık personeli alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adli Tıp Kurumu 23 personel alacak
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam