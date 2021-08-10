Kobani bahanesiyle yapılan eylemlere verilen cezaların gerekçesi açıklandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla bir kişinin öldürülmesi ve bazı sokak eylemleri gerçekleştirilmesiyle ilgili davada, 6 sanığın 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 18 yaşından küçük 3 sanığın 48'er yıl hapis cezasına çarptırıldığı kararın gerekçesi açıklandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan 111 sayfalık gerekçeli kararda, terör örgütü ve "Kobani" olayları hakkında bilgi, iddianame, sanık savunmaları ve TAPE kayıtları ve deliller yer aldı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın Aynularab (Kobani) bahanesiyle eylem çağrısında bulunmasının ardından Gaziantep'te örgütün gençlik yapılanması içerisinde yer alan örgüt mensuplarının sokak eylemlerini organize ettikleri, el yapımı patlayıcı maddelerle korku, kaygı ve panik yaratacak eylemler yaptıkları hatırlatıldı.

Yapılan teknik takip sürecinde, sanıkların örgütten aldıkları talimat doğrultusunda silahlı eylemde bulunmak için aralarında plan yaptıkları, bu plana göre aralarında iş bölümü yaptıkları ifade edilen kararda, sanık Cemal'in suç işlemekten vazgeçme imkanı ve zamanı bulunurken alınan karar, yapılan plan ve kendisine tevdi edilen görev doğrultusunda amaçlanan eylemi gerçekleştirme konusunda sebat ettiği aktarıldı.

Örgüt mensuplarının işledikleri suçlarla amaçlarının kamu düzenini bozmak, toplumda kargaşa yaratmak, toplumun şiddet yoluyla siyasallaşması ve kutuplaşmasının yolunu açmak olduğu ifade edilen kararda, "Faillerin işlediği araç fiillerle devlet otoritesinin, ülkesinde yaşayan halkın güvenliğini koruma görevini gerçekleştiremediği, zayıfladığı ve işlerliğini yitirdiği imajını yaratmaya çalışarak devlete olan güveni sarsma neticesinin amaçlandığı, ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğüne, birlikte ve kardeşçe, huzurlu, umutlu yaşama iradesine yapılmış saldırı niteliğinde olduğu anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kararda, suçun işleniş biçimi, kullanılan araçlar, konusunun önem ve değerini, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı ve faillerin güttüğü amaç ve saik hususları dikkate alınarak cezanın üst haddede bırakılması gerektiği kaydedildi.

- Karar

Mahkeme heyeti, 16 sanığın yargılandığı davanın 3 Haziran'da görülen karar duruşmasında, sanıklar Cemal Ö, Ahmet G, Ramazan A, Azad İ, Ömer T. ve Murat A'ya, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve maktul Şahin Gökdemir'e yönelik "tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, aynı suçlardan M.A, A.T. ve Y.İ'ye 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle 48'er yıl hapis cezası vermişti.

Sanık Cemal Ö'ye ayrıca bir kişinin yaralanmasına yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapis cezası veren heyet, sanık Bayram A'ya "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası vermiş, diğer 6 sanığın ise üzerlerine atılı suçlardan yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetmişti.