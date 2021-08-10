Taksi ile yolcular arasında yeni tartışma: Ücretli yolu kim ödeyecek?

Taksi şoförleriyle yolcular arasında 'ücretli yol' tartışması başladı. İstanbul'daki ücretli yolları kullanan taksiciler taksimetre tutarına ek olarak ücret istiyor.

Ancak bu ek, ücret şoför ve yolcu arasında tartışmaya neden oluyor.

GÖRÜNMEYEN ÜCRET FIRSATA DAVETİYE ÇIKARTIYOR

Müşterilerin ücretli yollara ne kadar ücret vereceğini bilmemesini iddiaya göre bazı taksiciler, fırsata çevirmeye çalışıyor.

Bu sorunun, yolcunun geçiş sırasındaki ödenen ücreti görmemesi ya da bu ücrete ilişkin uyarının olmamasından kaynaklandığı ifade ediliyor.



''BENDEN 70 LİRA OTOYOL ÜCRETİ İSTEDİ"

Başından geçen benzer bir olayı anlatan Emirhan Karaca, normalde ücretin 130 lira tutmasına rağmen kendisinden 200 lira istendiğini söyledi.

70 liralık farkı sorduğunda da taksicilerin 'köprüden geçtim' ya da 'Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullandım' dediklerini açıklayan Karaca şöyle devam etti:

''Ben de aradaki ücreti vermek zorunda kalıyorum. Çünkü uçağımı kaçırma ihtimalim olabilir. Geçen pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aynı sorunu yaşadım. Taksici benden 70 lira otoyol ücreti istedi"



ARADAKİ FARK 'HAVA PARASI MI?' İSYANI

Köprüden geçişin şu an 12 lira olduğunu belirten Karaca, "Yine geçen gün taksici, 'köprüden geçtim' diyerek, benden 50 lira istedi. Merak ediyorum 38 lira hava parası mı oluyor'' diyerek tepkisini dile getirdi.

Son olarak Karaca, başından geçen olayların ardından bir daha taksiye binmeyi düşünmediğini söyledi.



''70 DESEYDİ 70 VERECEKTİM''

Ücretli otoyol ücretlerini bilmediğini söyleyen Ömer Faruk Nacak ise, "Geçen gün taksici beden ücretli otoyol parası olarak 6 lira aldı. Ücretli otoyol parasının gerçekten 6 lira olduğunda emin değilim. Ancak o parayı verdim. Çünkü bilmiyorum ücretleri. Taksici, '70 lira vermen gerekiyor' deseydi 70 lira verirdim" şeklinde konuştu.



"UYGUN BİR ÜCRETLENDİRME YAPILMIYOR"

Bu duruma yetkililerin bir an önce el atması gerektiğini söyleyen Samet Kahiri, "Özellikle İstanbul Havalimanı'na gittiğimde taksiciler, yol ücreti diye 50- 60 lira fazla ücret talep ediyor. Bazen bu ücretler yüzünden kavga bile çıkabiliyor. Ben bu durumdan şikayetçiyim. Çünkü uygun bir ücretlendirme yapılmıyor" diye konuştu.

Durum taksicilere göreyse tam tersi. Ücretli otoyol ücretinde taksici esnafının mağdur olduğu söyleniyor.

"BURADA MAĞDUR YOLCULAR DEĞİL, TAKSİCİLER"

Taksi yolcularının şikayetleri üzerine konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yazı İşleri Müdürü Adem Coşkunyürek, "Otoyol ücretini yolculardan istemek taksicilerin yasal hakkı. Bu durumdan en çok mağdur olan da taksici arkadaşlarımız. Çünkü bazı taksici arkadaşımız ücretli yoldan geçmesine rağmen bu yolun ücretini yolculardan temin edemiyor. Bazen temin etse de yeterli ücret olmuyor. Burada mağdur olan yolcu değil, taksiciler oluyor" dedi.



"ÜCRETLİ YOL FİYATLARINI ÖĞRENMEK İSTEYEN KİŞİLER İNTERNETTEN ÜCRETLERE BAKABİLİR"

Taksicilerin kafalarına göre ücretli yol parası isteyemeyeceklerini belirten Coşkunyürek, "Taksiler hangi yolun ne kadar yazdığını biliyor. Bakırköy'den İstanbul Havalimanı'na giden vatandaşlar da, taksicide ücretli yolun ne kadar olduğunu biliyor. Bilmeyen yolcular da internetten bakabilir" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN PARALI GEÇİŞLERİN ÜCRETİ YOLCULARA AİTTİR"

İstanbul'da bir sürü ücretli otoyol ve geçiş olduğuna değinen Yerebatan Taksi Durağı Başkanı Adnan Fincan, "Bütün paralı geçişlerin ücreti yolculara aittir. Ücretli otoyollardan gidilecekse ücreti yolcudan almak zorundayız. Ben taksici arkadaşlarımın bu konuda art niyetli olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.



"YOLCULAR BİRAZ UYANIK OLMALI"

Bazı müşterilerin ücretli yol ücretine itiraz ettiğini belirten Taksici Ümit Yıldız, "Yolcular biraz uyanık olmalı. Ücretli otoyol girişlerini bilmeli. Şu an sizinle İstanbul Havalimanı'na ücretli otoyoldan gitmek istersek emin olmamakla birlikte 25 lira gibi bir ücret vermeniz gerekir. Bazen ücretli otoyol ücretlerinden emin olmadığım zaman, ben de diğer taksici arkadaşlarıma soruyorum" dedi.