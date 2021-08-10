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Otobüs işletmeleri 'nitelikli kaptan' bulmakta sorun yaşıyor

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım:- "Otobüs sürücülüğünde şartlar çok ağır ve gelir de az olduğu için yeni şoför yetişmiyor
10 Ağustos 2021 13:15
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Otobüs işletmeleri 'nitelikli kaptan' bulmakta sorun yaşıyor

- TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi ve Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, son günlerde otobüs kazalarının daha çok yorgunluk, dikkatsizlik ve uykusuzluk gibi nedenlerle meydana geldiğini belirterek, "Otobüs sürücülüğünde şartlar çok ağır ve gelir de az olduğu için yeni şoför yetişmiyor. Nitelikli şoför bulmakta sorun yaşıyoruz." dedi.

Yıldırım, AA muhabirine, son dönemde yaşanan otobüs kazalarının nedenleri ile sektörün sorunlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Son 10 yılda duble yollar ve İçişleri Bakanlığının önlemleriyle kaza sayılarında yüzde 50'nin üzerinde düşüş yaşandığını ancak bu önlemlerin yeterli olmadığını aktaran Yıldırım, sektörün de bazı sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi.

Yıldırım, sektör olarak otobüs sürücüsü yetiştirmede sorun yaşadıklarını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otobüs sürücülüğünde şartlar çok ağır ve gelir de az olduğu için yeni şoför yetişmiyor. Nitelikli şoför bulmakta sorun yaşıyoruz. Nitelikli sürücü yetişmemesinin nedeni de sosyoekonomik koşullar. Eskiden geleneksel yöntemlerle muavin olarak işe başlayanlar şoför olarak yetişirdi ancak o geleneksel yöntem bitti. Gelişi güzel yetişiyorlar, ehliyet alan, işsiz olan, işe ihtiyacı olan bu işi yapmaya başlıyor. Sadece işe ihtiyacı olanlar, bu mesleğe yöneliyor. Otobüs kaptanlığına mesleki statü getirilmesi lazım. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile bu konuyu görüşmüştük, yeniden gündeme getireceğiz. Kaptanlar mutlaka ileri sürüş teknikleri, trafik güvenliği ve ilk yardım gibi pek çok konuda eğitim almalı. Çalışma koşullarının iyi, ücretlerin cazip ve özendirici olması lazım. Sektör neredeyse salgın nedeniyle uzun süredir çalışmıyordu, birden normalleşmeye geçtik ve yoğun sezona da denk gelince yeterli sürücü bulunamadı."

Otobüs firmalarının da iç denetim ve otokontrol sistemi kurması gerektiğini belirten Yıldırım, "Sürücüleri elektronik ortamda takip eden, her adımlarının, hareketlerinin kontrol edildiği yapıyı konuşmamız lazım." diye konuştu.

Yıldırım, son günlerde gerçekleşen otobüs kazalarının daha çok yorgunluk, dikkatsizlik ve uykusuzluk gibi nedenlerle meydana geldiğine işaret ederek, "Sürücüler boş zamanlarını dinlenerek geçirsinler, telefona, sosyal medyaya vakit ayırmasınlar. Dinlenmiş ve kendilerinden emin yola çıksın. Yolcularımızın da emniyet kemerlerini takması önem taşıyor. Yasayla zorunlu ancak yaptırım olmadığı için yolcular kemerlerini takmıyor. Kazalardaki ölüm ve sakatlanma sayısını artıran en önemli etken emniyet kemeri takılmaması." ifadelerini kullandı.

- "Hat sayılarına düzenleme gelsin"

Otobüs taşımacılığı sektörünün maddi olarak zor günler geçirdiğini de aktaran Yıldırım, havacılık sektöründe olduğu gibi otobüs işletmeleri için "slot" benzeri bir uygulamaya gidilmesini, her isteyen firmanın her hatta otobüs çalıştırmaması gerektiğini anlattı. Yıldırım, her güzergaha yolcu sayısı yetersiz olsa da hat açılmasının firmalar için sürdürülebilir olmadığını ve bunun da gelirlerini etkilediğini aktararak, hat sayılarına düzenleme gelmesini istedi. Otoyol köprü ücretleri ve MTV gibi verilerin de sektörü zora soktuğuna işaret eden Yıldırım, iş yapmayan, çalışmayan otobüslerden MTV alınmamasını talep etti.

Trafik eylem planları ve stratejileri hazırlanmasına rağmen uygulamada sıkıntılar olduğuna işaret eden Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı, Milli Eğitim, Sanayi ve Teknoloji, Kültür ve Turizm, İçişleri gibi bakanlıklar arasında koordinasyon sağlanmasını ve bu koordinasyonu sağlayacak bir kurul oluşturulmasını önerdi. Yıldırım, siyasetçi, bürokrasi ve sektörün bir araya gelerek çözüm üretebileceğini bildirirken, "Bize biraz destek verilirse önümüzdeki yıllarda bu kazaların daha az yaşanması konusunda atılacak adımları hayata geçirelim." dedi.

Yıldırım, otobüs firmaları üzerinden gelir elde eden bilet satış portallarının kendilerinden daha çok para kazandığını, sektörün finansal sorunlarının çözümü için sektörün kendi portalını kurması gerektiğini söyledi. Yıldırım, firmaların yeterli gelir elde etmesi sağlanırsa, araç bakımlarının da aksatmadan yapılacağını bildirdi.
Anadolu Ajansı
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