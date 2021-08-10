Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

30 YILLIK MÜDÜRE, 'MEMUR STATÜSÜNDEN' EMEKLİ MAAŞI! Emekli maaşlarındaki dengesizlik bazı hallerde bu kadar da olmaz dedirtmektedir. Özellikle 5434 sayılı Kanuna tabi bir memur ile şube müdürünün emekli maaşının aynı olması üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur. Her ne kadar bu dengesizlik 5510 sayılı Kanuna tabi olanlar için ortadan kalksa da 5434 sayılı Kanuna tabi olanlar için hala devam etmektedir.