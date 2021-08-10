Bakan Pakdemirli: Çanakkale Ezine yangını kontrol altına alındı
Bakan Pakdemirli: Çanakkale Ezine yangını kontrol altına alındı
|10 Ağustos 2021 13:47
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