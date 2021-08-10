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Bakan Pakdemirli: Çanakkale Ezine yangını kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli: Çanakkale Ezine yangını kontrol altına alındı
10 Ağustos 2021 13:47
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Bakan Pakdemirli: Çanakkale Ezine yangını kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli: Bugün sabah saatlerinde başlayan Çanakkale Ezine yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.
DHA
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