AVM'nin araba çekilişi Belediye Başkanı'nın eşine çıktı!
|10 Ağustos 2021 14:08
|+Aa- Yazdır
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eşi M.Ö ve CHP'li Mehtap Ö.M'nin araba çekilişlerindeki şansı pes dedirtti. Bolu'daki '14 Burda Alışveriş Merkezi'nin alışveriş yapan müşterilerinin arasından düzenlediği otomobil çekilişini dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili, şu an Bolu Belediye Başkanı olan Tanju Özcan'ın eşi M. Ö'nün kazandığı ortaya çıktı. Asıl şaşkınlık verici tesadüf ise aynı alışveriş merkezinin bir diğer araba çekiliş sonucunda yaşandı. Bu ilginç tesadüf o dönem Bolulu vatandaşlar arasında da büyük tepkiye yol açmıştı.
CHP'ye çalışan AVM
2017'de Bolu 14 Burda Alışveriş Merkezi'nin araba çekilişinden Audi A3 marka otomobil kazanan CHP'li Özcan ailesinin ardından 2014 yılında yerel seçimlerde CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı olan Mehtap Ö. M'nin de 2018'de çekilişe katılan 70 bin 460 kişi arasında son model Opel Corsa marka araba kazanan talihli olduğu anlaşıldı. CHP'li isimlerin arka arkaya araba çekilişi talihlisi olması şanstan öte bir skandal olarak nitelendirildi.'
Bolulu vatandaştan haklı tepki
AVM'nin düzenlediği araba çekilişlerinin talihli isimlerinin CHP'li siyasetçiler olması vatandaşı da çileden çıkarttı. 'Neden garibanlar değil de on binlerce kişinin arasından CHP'li milletvekilleri, siyasetçiler araba kazanıyor? Bir dahaki çekilişte de Tanju Özcan'a araba çıkar artık" yorumları yapıldı.
Özlem Doğan-Milat Gazetesi
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|700 bin kamu işçisi için uzlaşma sağlandı iddiası
10 Ağustos 2021 14:09
|Yapılan son ankete göre Erdoğan, en yakın rakibine fark attı
10 Ağustos 2021 11:41
|'THK'nın yangınlarla mücadele gibi bir derdi olsaydı, modern yangınla mücadele uçakları olurdu
10 Ağustos 2021 09:15
|Ünlü piyanist Fazıl Say: Mülteci düşmanlığı hoş değil
10 Ağustos 2021 08:11
|AK Parti MYK toplantısı sona erdi
09 Ağustos 2021 18:16
|Ömer Çelik: Türkiye, hiç kimsenin göçmen kampı değil
09 Ağustos 2021 17:55
|CHP'den Mehmet Şimşek açıklaması: Allah akıl fikir versin
09 Ağustos 2021 17:41
|Türkiye, Yunanistan'a 2 yangın söndürme uçağı gönderecek
09 Ağustos 2021 17:28
|AK Partili vekilden Belediye başkanına 'hakaret' davası
09 Ağustos 2021 16:04
|Şamil Tayyar: Memur ve işçi için kesenin ağzı açılmalıdır!
09 Ağustos 2021 15:30