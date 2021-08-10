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AVM'nin araba çekilişi Belediye Başkanı'nın eşine çıktı!

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eşinin ve CHP'li siyasetçi Mehtap Ö. M'nin art arda aynı AVM'den araba kazandığı ortaya çıktı.
10 Ağustos 2021 14:08
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AVM'nin araba çekilişi Belediye Başkanı'nın eşine çıktı!

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eşi M.Ö ve CHP'li Mehtap Ö.M'nin araba çekilişlerindeki şansı pes dedirtti. Bolu'daki '14 Burda Alışveriş Merkezi'nin alışveriş yapan müşterilerinin arasından düzenlediği otomobil çekilişini dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili, şu an Bolu Belediye Başkanı olan Tanju Özcan'ın eşi M. Ö'nün kazandığı ortaya çıktı. Asıl şaşkınlık verici tesadüf ise aynı alışveriş merkezinin bir diğer araba çekiliş sonucunda yaşandı. Bu ilginç tesadüf o dönem Bolulu vatandaşlar arasında da büyük tepkiye yol açmıştı.

CHP'ye çalışan AVM

2017'de Bolu 14 Burda Alışveriş Merkezi'nin araba çekilişinden Audi A3 marka otomobil kazanan CHP'li Özcan ailesinin ardından 2014 yılında yerel seçimlerde CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı olan Mehtap Ö. M'nin de 2018'de çekilişe katılan 70 bin 460 kişi arasında son model Opel Corsa marka araba kazanan talihli olduğu anlaşıldı. CHP'li isimlerin arka arkaya araba çekilişi talihlisi olması şanstan öte bir skandal olarak nitelendirildi.'

Bolulu vatandaştan haklı tepki

AVM'nin düzenlediği araba çekilişlerinin talihli isimlerinin CHP'li siyasetçiler olması vatandaşı da çileden çıkarttı. 'Neden garibanlar değil de on binlerce kişinin arasından CHP'li milletvekilleri, siyasetçiler araba kazanıyor? Bir dahaki çekilişte de Tanju Özcan'a araba çıkar artık" yorumları yapıldı.

Özlem Doğan-Milat Gazetesi
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