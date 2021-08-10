1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye, yapay zeka ile ilgili bilimsel yayınlarda 17. sırada yer alıyor

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karaboğa:- "Yapay zeka alanında bizim ileride olmamız lazım. Yine de iyi bir yerdeyiz, bunu daha da yukarılara taşımamız gerekiyor. Kendimize ait yapay zeka alanında özgün bilgiler üretmemiz gerekiyor"- "Yapay zekanın insanın her yaptığını daha iyi yapacak aşamaya geleceğini düşünmüyorum. Bu benim şahsi fikrim çünkü insana ait olan yaratıcının kattığı ekstra vasıflar var"
10 Ağustos 2021 14:15
+Aa- Yazdır
Türkiye, yapay zeka ile ilgili bilimsel yayınlarda 17. sırada yer alıyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve yapay zeka uzmanı Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Türkiye'nin, yapay zeka ile ilgili bilimsel yayınlarda 17. sırada yer aldığını söyledi.

ERÜ tarafından Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tanıtım Günleri'nde tercih yapacak öğrencilerle bir araya gelen Karaboğa, endüstri meslek lisesi mezunu olduğunu, Kahramanmaraş'ta doğup büyüdüğünü anlattı.

Karaboğa, 30 yıl önce yapay zekanın yeni yeni Türkiye'de gündeme geldiğini, şimdi ise anaokulu öğrencilerine bile yapay zekanın anlatıldığını belirtti.

Yapay zekanın alanının çok geniş olduğuna dikkati çeken Karaboğa, "İşin içerisinde felsefe, biyoloji, matematik var. Çok fazla bilim sahasını ilgilendiren bir alan. Kendi sosyal yaşantımızdan üretim hatlarına kadar her yerde hayatımızı kolaylaştırmak, performans bulabilmek için yapay zekadan istifade etmeye başladık. Yapay zekayı ziraatte de fabrikadaki üretim bandında da cep telefonlarınızda da kullanıyorsunuz." diye konuştu.

Karaboğa, yapay zekada bilimsel yayınlarda Çin'in önde gittiğini, daha sonra ABD, Hindistan, İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerin geldiğini, Türkiye'nin ise 17. sırada yer aldığını aktardı.

Türkiye'nin, yapay zekada ilk onda olması gerektiğini dile getiren Karaboğa, şunları kaydetti:

"Bilimde ileride olamayan, ekonomide ve üretimde de önde olamaz. Bilginin size ait olması gerekir yoksa hep sonradan devşirme suretiyle alırsınız. Bilimde ne kadar ilerdeyseniz özgün bilgiler size ait demektir, üretiminizi ve ekonominizi de ileriye taşıyabilirsiniz. Bu yüzden yapay zeka alanında bizim ileride olmamız lazım. Yine de iyi bir yerdeyiz, bunu daha da yukarılara taşımamız gerekiyor. Kendimize ait yapay zeka alanında özgün bilgiler üretmemiz gerekiyor."

Karaboğa bir öğrencinin, "yapay zekanın insanın anlamsızlaşmasına yol açıp açmayacağı" sorusu üzerine ise şu değerlendirmede bulundu:

"Yapay zekanın, insanın her yaptığını daha iyi yapacak aşamaya geleceğini düşünmüyorum. Bu benim şahsi fikrim çünkü insana ait olan yaratıcının kattığı ekstra vasıflar var. Her şeyi değil ama çoğu şeyi insandan daha iyi yapabilir tabi. Sağlık alanında mesela iyi, çünkü buralarda veriler, sonuçlarını görebiliyoruz. Yapay zekayı en çok kullanan 5 firma var. Facebook, Google gibi 5 firma. Çünkü en çok veriye onlar sahip."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Facebook'a 'dua isteme' özelliği geldi
09 Ağustos 2021 13:08		 Türkiye zırhlı araçlarla yeni ihracat kapıları açıyor
08 Ağustos 2021 13:32
Orman yangınlarıyla 'kumlama yöntemi'yle mücadele edecek araç üretime hazır
08 Ağustos 2021 11:29		 'Bayraktar TB2 dünyada nam saldı, 10'dan fazla ülke de sırada'
04 Ağustos 2021 17:46
Evsel atıklar 'fermantasyon tekniği' ile elektrik enerjisine dönüşüyor
04 Ağustos 2021 15:19		 Bayraktar AKINCI, 'Yeşil Vatan'ı' gökyüzünden takip ediyor
03 Ağustos 2021 19:12
Güvenlik güçlerini seramik zırh koruyacak
28 Temmuz 2021 17:25		 Türkiye'nin 5G'si gençlere emanet
28 Temmuz 2021 08:35
Sınıfında dünyanın en büyüğü: İçi ilk kez görüntülendi
26 Temmuz 2021 13:01		 Yerli ve milli uçaksavar ilk kez görücüye çıkacak
26 Temmuz 2021 09:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:35 - Antik kent kazısında çalışan işçilere Kovid-19 aşısı yapıldı15:28 - Ankara 2 Nolu Baro temsilcileri Ali Yalçın'ı ziyaret etti15:28 - Ankara Şehir Hastanesi 'anne dostu hastane' ödülü aldı15:26 - Memur-Sen, kamu personelinin kadroya alınmasını istedi15:08 - Edirne'de gözaltına alınan 8 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı14:57 - Sanayi, iş gücünde lokomotif oldu
14:43 - Diyarbakır'da yangın çıkardığı gerekçesiyle suça sürüklenen 4 çocuk yakalandı14:33 - Aileleri, bulunan kız çocuklarının Kore'ye gidecekleri iddiasını yalanladı14:23 - Dünya genelinde 4 milyar 480 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı14:20 - YÖK baraj düşürme çalışmasını tamamladı14:15 - Türkiye, yapay zeka ile ilgili bilimsel yayınlarda 17. sırada yer alıyor14:09 - 700 bin kamu işçisi için uzlaşma sağlandı iddiası
14:08 - Danıştay İDDK aleyhe karar verdi. Bazı sağlık personelinden 30 bin TL isteniyor14:08 - AVM'nin araba çekilişi Belediye Başkanı'nın eşine çıktı!14:03 - 'Ziyaretçilerimiz 1915'i anlayarak, acıya ortak olarak ayrılsınlar'13:56 - Eski Bakan Pekcan ile ilgili yeni iddia: Bozuk ürünler yeniden piyasaya sürülmüş13:48 - Şarkıcı Bulut Duman'a çocuğun cinsel istismarına azmettirme suçundan dava
13:47 - Bakan Pakdemirli: Çanakkale Ezine yangını kontrol altına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda, aşısızlar 2 günde bir PCR testine tabi tutulacak
YÖK baraj düşürme çalışmasını tamamladı
Altın fiyatlarında sert düşüş! Uzmanlar nedenini açıkladı
700 bin kamu işçisi için uzlaşma sağlandı iddiası
Yapılan son ankete göre Erdoğan, en yakın rakibine fark attı
30 yıllık müdüre, 'memur statüsünden' emekli maaşı!
Uşak'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı
İçişleri, Ohal Komisyonundan Kabul kararı alanları 8 aydır başlatmıyor
Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik
2 Kamu kurumu toplamda 79 personel almak için ilana çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bulaşığa bağlı sırt kilitlenmesi sendromu 1
ingiliz aksanı 1
utanmak 1
bitmeyen pil 2
Bugün olanlar 2
En serin yaz 1
gel tezkere 1
tabela 1
saldım çayıra mevlam kayıra 1
whois 1
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 1 İç denetçi alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 56 sağlık personeli alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adli Tıp Kurumu 23 personel alacak
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam