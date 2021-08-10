Edirne'de gözaltına alınan 8 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı
Edirne'de gözaltına alınan 8 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 2'si tutuklandı.
|10 Ağustos 2021 15:08
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Alınan bilgiye göre, Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda FETÖ şüphelileri G.Y, A.Y, E.C, A.K, A.S, M.A, A.G. ve E.G. gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Şüphelilerden A.G. ve E.G. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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