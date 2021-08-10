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Antik kent kazısında çalışan işçilere Kovid-19 aşısı yapıldı

Tokat'ta Komana Antik Kenti kazısında çalışan işçilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldı.
10 Ağustos 2021 15:35
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Antik kent kazısında çalışan işçilere Kovid-19 aşısı yapıldı

Tokat'ta Komana Antik Kenti'nin ortaya çıkarılması için 2021 yılı kazı çalışması 2 Ağustos'ta başladı.

Kazı çalışmasında görev alan ekibe Kovid-19'a karşı aşı uygulaması yapıldı.

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas ile birlikte tüm kazı görevlileri Tokat Devlet Hastanesi'ne gelerek aşılarını oldu.

Prof. Dr. Erciyas, Kovid-19 salgının bir an önce bitmesi için herkesin aşı olması gerektiğine işaret ederek, "Bu hastalıktan korunmanın etkili yolu aşı. Biz de kazıya gelmeden önce çalışacak işçi arkadaşlarımızın aşılarının ilk dozlarını yaptırmasını istedik. Kazı çalışması başlattıktan sonra Tokat Devlet Hastanesi'nde giderek işçi arkadaşlarımıza ikinci doz aşılarını da yaptırdık. Böylece bütün ekibin aşılama işlemi tamamlanmış oldu." dedi.
Anadolu Ajansı
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