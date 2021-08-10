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Memur-Sen, kamu personelinin kadroya alınmasını istedi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamuda personel rejimi, 4/A ve 4/D olmak üzere iki statü şeklinde sınırlandırılmalıdır. Bütün sözleşmeli personel ivedilikle kadroya geçirilmeli. Kadroya geçiş düzenlemesi yapılana kadar, sözleşmeli personelle kadrolu personel arasındaki bütün özlük, mali, sosyal haklar bağlamındaki eşitsizlikler giderilmeli dedi.
10 Ağustos 2021 15:26
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Memur-Sen, kamu personelinin kadroya alınmasını istedi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamuda personel rejiminin, 4/A ve 4/D olmak üzere iki statü şeklinde sınırlandırılması gerektiğini belirterek, "Bütün sözleşmeli personel ivedilikle kadroya geçirilmeli." dedi.

Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla "Sözleşmeli Kamu Görevlilerinin Sorun ve Beklentileri Araştırması"nın sonuçlarını paylaştı.

Araştırmanın, 18-26 Haziran 2021'de, Türkiye genelinde 5 bin 330 sözleşmeli personelin katılımıyla yapıldığını aktaran Yalçın, araştırmanın, sözleşmeli kamu personelinin durumuna ve sorunlarına ışık tuttuğunu söyledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2000'den beri sözleşmeli personel sayısında yaklaşık 50 kat artış yaşandığına dikkati çekerek, araştırmaya dair şu bilgileri paylaştı:

"Araştırmaya katılan personelin yüzde 82,6'sı, sözleşmeli personel istihdamının, saygın iş ve insan onuruna yakışır ücret gibi ilke, değer ve taleplerle uyumlu olmadığını düşünüyor. Sözleşmeli personelin yüzde 82,5'i, sözleşmeli istihdamın neden olduğu eşitsizlikler yüzünden kendisini ikinci sınıf kamu görevlisi gibi hissediyor. Sözleşmeli personelin yüzde 85,1'i, sözleşmeli olmaları nedeniyle çalışma ve aile hayatı konusunda geleceğe yönelik planlama yapamadığını ifade ediyor. Yine sözleşmelilerin yüzde 65,8'i, görev aldıkları kurum/kuruluş mevzuatına/uygulamalarına göre yöneticilik göreviyle ilişkilendirilme haklarının olmadığını beyan etti. Bu veriler, sözleşmeli kamu personelinin duygu ve düşüncelerini net bir şekilde gösteriyor."

- "Özlük, mali ve sosyal haklardaki bütün eşitsizlikler giderilmeli"

Ali Yalçın, kamuda istisnai bir istihdam modeli olarak düzenlenen sözleşmeli personel statüsünün, 1980'den sonra mecrasından çıkarılarak, zamanla büyük bir soruna dönüştüğünü söyledi.

Sözleşmeli kamu personelinin kadro sorununun, Memur-Sen'in her zaman gündeminde ilk sırada olduğunu ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Konfederasyonumuz ve bağlı sendikaların itiraz, talep ve teklifleri sonucunda, 2011 ve 2013 yıllarında yaklaşık 280 bin sözleşmeli personel kadroya geçirildi. Ancak bugüne kadar devam eden yeni alımlarla ve 2017 yılında geçici personelin, sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesiyle sözleşmeli personel sayısı yarım milyonu aşmış bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, mart 2021 verilerine göre, 3 milyon 487 bin 629 kamu görevlisinin 523 bin 47'si sözleşmeli personel. Bu rakam, kamu görevlileri içinde sözleşmeli personel oranının yüzde 15'i bulduğu anlamına geliyor. Kamuda personel rejimi, 4/A ve 4/D olmak üzere iki statü şeklinde sınırlandırılmalı. Bütün sözleşmeli personel ivedilikle kadroya geçirilmeli. Kadroya geçiş düzenlemesi yapılana kadar, sözleşmeli personelle kadrolu personel arasındaki bütün özlük, mali, sosyal haklar bağlamındaki eşitsizlikler giderilmeli."

Anadolu Ajansı
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