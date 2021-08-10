Ankara 2 Nolu Baro temsilcileri Ali Yalçın'ı ziyaret etti
|10 Ağustos 2021 15:28
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Kuruluş aşamasındaki Ankara 2 Nolu Baro'dan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'a ziyaret
Memur-Sen'in 6. Dönem Toplu Sözleşme teklifleri içerisinde yer alan kamu avukatlarının mali ve sosyal haklarıyla ilgili tekliflerin oldukça önemli olduğunu dile getiren Baro Temsilcileri, kamu avukatlarının mali, sosyal ve özlük haklarındaki her bir iyileştirmenin sunulan avukatlık hizmetinin niteliğine ve kamu avukatlığının saygınlığına önemli katkılar sağlayacağını, dolayısıyla teklif edilen her bir önerinin büyük bir ehemmiyet taşıdığını, hazırladıkları önerilerin de bu bağlamda toplu sözleşme masasında dile getirilmesinin kamu avukatlarının beklentilerinin karşılanması noktasında katkı sağlayacağını ifade ettiler.
Ankara 2 Nolu Baro'nun kuruluşuyla ilgili memnuniyetini belirten Yalçın; kamu avukatlarına ilişkin olarak toplu sözleşme masasına taşıdıkları tekliflerin hayata geçirilmesi için uğraş vereceklerini, kamu avukatlarının sorunlarını yakinen bildiklerini bu bağlamda kamuda görev yapan avukatların statüleri, mali, sosyal ve özlük haklarıyla ilgili kazanım üretme noktasında çaba harcayacaklarını, bu minvalde Ankara 2 Nolu Baro tarafından hazırlanan önerilerin de kendilerine olumlu anlamda katkı sağlayacağını ifade etti.
Ankara 2 Nolu Baro Temsilcileri, Ek ödeme oranlarının, özel hizmet tazminat oranlarının ve ek gösterge oranlarının artırılması, vekalet ücreti üst sınırının yükseltilmesi, yıllık baro aidatlarının kurumlar tarafından ödenmesi, arabuluculuk müzakerelerinde idareyi temsil eden arabuluculuk komisyonu üyelerine temsil tazminatı ödenmesi gibi bazı önerilerini Ali Yalçın'a sundular.
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