Bartın'da denizde dalgalara kapılan 8 yaşındaki çocuk kayboldu
|10 Ağustos 2021 15:45
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Büyükkızılkum sahilinde Karabük'ten tatil için gelen Yaylacı ailesinin denize giren çocukları Doğukan Yaylacı, bir süre sonra dalgalı denizde gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar ile UMKE, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dalgıçlar ile İl Özel İdaresine bağlı cankurtaranlar, jet ski yardımıyla arama çalışmalarını sürdürüyor.
Aile yakınlarının ise sahildeki endişeli bekleyişi devam ediyor.
Büyükkızılkum köyü muhtarı Ersin Değer, gazetecilere, öğle saatlerinde ailesiyle denize giren çocuğun gözden kaybolduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye arama ekiplerinin yönlendirildiğini söyledi.
Ekiplerin denizde hummalı çalışma yürüttüğünü ifade eden Değer, "Denizde çok dalga var. Deniz alttan da üstten de çekiyor. Haliyle sıkıntılı bir durum var. İnşallah çocuk bulunur, amacımız bir an önce bulunması." dedi.
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