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Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

Başkentte intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında aranan şüpheli gözaltına alındı.
10 Ağustos 2021 16:09
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Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

Çankaya ilçesinde ablasıyla yaşayan ve 7 Ağustos'ta evinin penceresinden atlayıp yaşamını yitiren 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan Y.G, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan M.A. çıkarıldığı hakimlikçe "adli kontrol hükümleri" uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Anadolu Ajansı
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