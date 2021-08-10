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ATM'den para çeken vatandaşa otomobil çarptı
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen talihsiz kazada, otomobil ATM'den para çeken vatandaşa çarptı.
|10 Ağustos 2021 16:20
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Kaza, Efeler ilçesi Girne Mahallesi Malazgirt Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Z.B. idaresindeki 09 ABC 65 plakalı otomobil ile U.C. idaresindeki 09 SH 106 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Z.B. idaresindeki araç yol kenarına savrulurken, o esnada ATM'den para çeken A.Ü.'ye çarptı. Meydana gelen kazada bir anda ne olduğunu anlamayan A.Ü. yaralandı. Kazayı gören bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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