Kadına şiddet davalarına bakan avukata sevgilisinden darp şuçlaması
|10 Ağustos 2021 16:24
|+Aa- Yazdır
Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet ile kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümleriyle ilgili dosyalara bakmasıyla tanınan avukat Umur Yıldırım'ın eski sevgilisi ve aynı zamanda stajyeri olan avukat Pelin S.'yi darbettiği iddia edildi. 2 gün önce polise başvuran Pelin S. ifadesinde, Umur Yıldırım ile 10 aydır sevgili olduklarını, yaklaşık 1 yıl aynı evde yaşadıktan sonra tartışmaları sonucu ayrılmaya karar verdiklerini ve ayrı eve çıktıklarını belirtti. Pelin S., Yıldırım'ın bu durumu kabullenmekte zorlandığını ve konuşmak için arkadaşı ile birlikte yaşadığı evine geldiğini anlattı. Pelin S., arkadaşlarının kendilerini yalnız bıraktığını, konuşmaya başladıklarını, sonrasında tartıştıklarını ve tartışmadan sonra ise Yıldırım'ın kendisini darbettiği ileri sürerek şikayette bulundu.
İfadesine başvurulan tanık R.A.T. de Pelin S. ile avukat Umur Yıldırım'ın konuştukları sırada tartışmaya başladıklarını, Pelin S.'nin hakaret ettiğini, Yıldırım'ın da onu darbettiğini söyledi. Avukat Umur Yıldırım ise olayla ilgili savcılıkta ifade vermek istediğini polise bildirdi. Darp iddiasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Tarihi eser kaçakçılarına 'Anadolu' darbesi: 93 gözaltı
10 Ağustos 2021 17:53
|Artvin'de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
10 Ağustos 2021 17:21
|Akseki yangının şüphelisi, 20 hektar ormanın yandığı yangının da şüphelisi çıktı
10 Ağustos 2021 17:00
|'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın tutukluluğu devam edecek
10 Ağustos 2021 16:31
|ATM'den para çeken vatandaşa otomobil çarptı
10 Ağustos 2021 16:20
|Bartın'da denizde dalgalara kapılan 8 yaşındaki çocuk kayboldu
10 Ağustos 2021 15:45
|Diyarbakır'da yangın çıkardığı gerekçesiyle suça sürüklenen 4 çocuk yakalandı
10 Ağustos 2021 14:43
|Şarkıcı Bulut Duman'a çocuğun cinsel istismarına azmettirme suçundan dava
10 Ağustos 2021 13:48
|Polisi gören tarihi eser kaçakçısı karı-koca, tarihi eserleri klozete attı
10 Ağustos 2021 12:35
|Arkadaşların tartışmasında kan aktı: 2 ölü
10 Ağustos 2021 12:25