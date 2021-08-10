1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın tutukluluğu devam edecek

"Çiftlik Bank" davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
10 Ağustos 2021 16:31
+Aa- Yazdır
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın tutukluluğu devam edecek

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Mehmet Aydın hakkında, 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturmayı yürüten savcılık aylık tutukluluk incelemesi için Aydın hakkındaki dosyayı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi.

Hakimlik, Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Olay

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu olan ve 2 yıldan fazla süredir firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

Aydın, 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uçakta gözaltına alınmıştı.

Savcılığın hakkında 4 gün gözaltı süresi verdiği "Tosuncuk" lakaplı Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesine getirilmiş, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, Mehmet Aydın'ın tutuklanmasına karar vermişti.

Aydın hakkında, "Çiftlik Bank" olayıyla ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı bir dava da bulunuyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tarihi eser kaçakçılarına 'Anadolu' darbesi: 93 gözaltı
10 Ağustos 2021 17:53		 Artvin'de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
10 Ağustos 2021 17:21
Akseki yangının şüphelisi, 20 hektar ormanın yandığı yangının da şüphelisi çıktı
10 Ağustos 2021 17:00		 Kadına şiddet davalarına bakan avukata sevgilisinden darp şuçlaması
10 Ağustos 2021 16:24
ATM'den para çeken vatandaşa otomobil çarptı
10 Ağustos 2021 16:20		 Bartın'da denizde dalgalara kapılan 8 yaşındaki çocuk kayboldu
10 Ağustos 2021 15:45
Diyarbakır'da yangın çıkardığı gerekçesiyle suça sürüklenen 4 çocuk yakalandı
10 Ağustos 2021 14:43		 Şarkıcı Bulut Duman'a çocuğun cinsel istismarına azmettirme suçundan dava
10 Ağustos 2021 13:48
Polisi gören tarihi eser kaçakçısı karı-koca, tarihi eserleri klozete attı
10 Ağustos 2021 12:35		 Arkadaşların tartışmasında kan aktı: 2 ölü
10 Ağustos 2021 12:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:00 - Uzmanından 'su' uyarısı: En düşük 7.4 ph değere sahip olmalı17:53 - Tarihi eser kaçakçılarına 'Anadolu' darbesi: 93 gözaltı17:50 - Manisa'da 6 kişinin öldüğü kazada tırın sürücüsü tutuklandı17:46 - Türkiye'den PKK/YPG iltisaklı sözde temsilcilik için İsviçre'ye tepki17:42 - Kahraman güvenlik görevlisi koronavirüse yenik düştü17:32 - Çeyrek altın düşüşünü sürdürdü: 771 TL
17:30 - Dolar 8,60 TL'ye geriledi17:25 - İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı17:21 - Artvin'de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti17:18 - Pakdemirli: Milas'ta kanser gibi devam eden yangınla karşı karşıyayız17:08 - Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangına soruşturma başlatıldı17:02 - Erdoğan açıkladı... YKS baraj puanı düşürüldü
17:00 - Akseki yangının şüphelisi, 20 hektar ormanın yandığı yangının da şüphelisi çıktı16:52 - Süpürgeyle otomobilini temizlemek isterken akıma kapılıp, öldü16:37 - Akşener'den Bahçeli'nin 'YKS' açıklamalarına destek16:33 - Otobüs işletmeleri 'nitelikli kaptan' bulmakta sorun yaşıyor16:31 - 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın tutukluluğu devam edecek
16:24 - Kadına şiddet davalarına bakan avukata sevgilisinden darp şuçlaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda, aşısızlar 2 günde bir PCR testine tabi tutulacak
Erdoğan açıkladı... YKS baraj puanı düşürüldü
700 bin kamu işçisi için uzlaşma sağlandı iddiası
Altın fiyatlarında sert düşüş! Uzmanlar nedenini açıkladı
Yapılan son ankete göre Erdoğan, en yakın rakibine fark attı
AVM'nin araba çekilişi Belediye Başkanı'nın eşine çıktı!
Memur Sen: Kamuda sadece 2 statüde personel rejimi olmalı
30 yıllık müdüre, 'memur statüsünden' emekli maaşı!
Ece Üner'in program tanıtımına tepki yağıyor!
Uşak'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
varlığı dert yokluğu yara 1
en dokunaklı film sahnesi 5
ismini vermek istemeyen izleyici 1
34 dv 000 1
Sila's Activities 1
ambalaj 1
kaş yapayım derken göz çıkarmak 1
ben ağlarım ikimizin yerine 1
tabela 1
sarımsaklı yoğurt 4
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 1 İç denetçi alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 56 sağlık personeli alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adli Tıp Kurumu 23 personel alacak
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam