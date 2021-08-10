Akşener'den Bahçeli'nin 'YKS' açıklamalarına destek
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin YKS'de barajın düşürülmesi talebine destek verdi.
|10 Ağustos 2021 16:37
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Sivas'ta esnaf ziyaretlerinde bulundu. Şehir merkezinde esnaflarla bir araya gelen Akşener basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.
Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin YKS'de barajın düşürülmesi teklifine destek vereceklerini belirterek, "Millet lehine, gençler lehine, kadınlar lehine, esnaf lehine atılan her adıma parti olarak destek veririz. Bizim millet lehine önerdiğimiz hiçbir şeyi bugüne kadar bu arkadaşlar kabul etmediler. Ama olsun. Geçlerimiz adına atılacak bu adıma, Bahçeli'nin bu teklifine katılıyorum. Derhal Meclise getirsinler. Eğer bir kanunla yapılacaksa bu, İyi Parti olarak biz arkasında durmaya, evet oyu vermeye hazırız" şeklinde konuştu.
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