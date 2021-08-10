Süpürgeyle otomobilini temizlemek isterken akıma kapılıp, öldü
Rize'nin Kalkandere ilçesinde elektrikli süpürgeyle bahçedeki otomobilini temizlemek isterken, uzatma kablosundaki kaçak nedeniyle akıma kapılan Sakine Yavuz (55), hayatını kaybetti.
|10 Ağustos 2021 16:52
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Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Hurmalık köyünde meydana geldi. Bahçede park halinde olan otomobilini temizlemek isteyen Sakine Yavuz, elektrik süpürgesini kullanabilmek için evinden yaklaşık 20 metrelik uzatma kablosu çekti.
Yavuz, makinenin fişini prize taktığı sırada elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı. Yavuz'un yere yığıldığı fark edenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Yavuz'un öldüğünü belirledi.
Sakine Yavuz'un cansız bedeni, Rize Adli Tıp morguna kaldırıldı.
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