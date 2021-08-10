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Türkiye'den PKK/YPG iltisaklı sözde temsilcilik için İsviçre'ye tepki

Dışişleri Bakanlığı'nca İsviçre'nin Cenevre kentinde terör örgütü PKK/YPG iltisaklı sözde temsilcilik açılması nedeniyle İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın bakanlığa davet edilerek, izahat istendiği açıklandı.
10 Ağustos 2021 17:46
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Türkiye'den PKK/YPG iltisaklı sözde temsilcilik için İsviçre'ye tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsviçre'nin Cenevre kentinde PKK/YPG terör örgütü iltisaklı gayrimeşru 'Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Temsilciliği' adı altında sözde temsilciliğin açılışının yapıldığı belirterek, şunlar kaydedildi:

"İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bakanlığımıza davet edilerek protesto edilmiş ve izahat istenmiştir. Bu konuda İsviçre makamları nezdinde evvelce de girişimler yapılmış olduğu hatırlatılarak, bu kanlı terör örgütünün ve iltisaklı gruplarının dernek ya da sivil toplum örgütü gibi isimler altında propaganda ve meşruiyet kazanma girişimlerine hiçbir şekilde izin verilmemesi ve terör propagandasına derhal son verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gerektiğini vurguluyoruz. Kendilerini hedef almıyor diye, terör örgütlerine kucak açanlara bu illetin bir gün kendilerini de vurabileceğini hatırlatıyoruz. Ülkemiz, AB tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK ve iltisaklı gruplarla mücadelesini her yerde kararlılıkla sürdürecektir."

DHA
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