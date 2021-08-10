Erdemir'de işçi kömür kırma makinesine düşerek hayatını kaybetti
|10 Ağustos 2021 18:10
|+Aa- Yazdır
Kok Fabrikası Müdürlüğünde görevli Erol Bayraktar'ın (49) önceki gün kaybolması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar tamamlandı.
Ekiplerce kömür kırma makinesinin içinden alınan doku parçaları, cumhuriyet savcısının talimatıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yapılan incelemede, parçaların Bayraktar'a ait olduğunun belirlenmesi üzerine Erdemir Göztepe Hastanesi önünde tören düzenlendi.
Bayraktar için burada Kur'an-ı Kerim okundu, helallik alınarak dua edildi.
Törene, Bayraktar'ın ailesinin yanı sıra, Erdemir Genel Müdürü Cem Salih Oral, Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Yakup Yılmaz ve mesai arkadaşları katıldı.
Evli ve iki çocuk babası Bayraktar'ın cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi Düzce'ye gönderildi.
Erdemir'den 8 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, kok fabrikasında ekipman temizliği yapan bir çalışandan haber alınamadığı, soruşturma ve incelemelerin adli makamlarca sürdürüldüğü bildirilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Uğur Şahin'den varyant açıklaması
10 Ağustos 2021 20:05
|Kahraman güvenlik görevlisi koronavirüse yenik düştü
10 Ağustos 2021 19:56
|Damada, abisi düğünde Bitcoin taktı
10 Ağustos 2021 19:01
|11 gündür devam eden Milas yangını kontrol altına alındı
10 Ağustos 2021 18:36
|Uzmanından 'su' uyarısı: En düşük 7.4 ph değere sahip olmalı
10 Ağustos 2021 18:00
|Haşema ile havuza girmek isteyen kadın site yönetimince engellendi
10 Ağustos 2021 15:51
|Antik kent kazısında çalışan işçilere Kovid-19 aşısı yapıldı
10 Ağustos 2021 15:35
|Aileleri, bulunan kız çocuklarının Kore'ye gidecekleri iddiasını yalanladı
10 Ağustos 2021 14:33
|Uzun yolda tehlikeli oyun: Üç ehliyet bir şoför
10 Ağustos 2021 13:36
|CEKUT personeli: Son kıvılcım sönene kadar çalışacağız!
10 Ağustos 2021 12:56