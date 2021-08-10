1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdemir'de işçi kömür kırma makinesine düşerek hayatını kaybetti

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (Erdemir), kok fabrikasında ekipman temizliği yaptıktan sonra haber alınamayan işçinin, kömür kırma makinesine düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi.
10 Ağustos 2021 18:10
+Aa- Yazdır
Erdemir'de işçi kömür kırma makinesine düşerek hayatını kaybetti

Kok Fabrikası Müdürlüğünde görevli Erol Bayraktar'ın (49) önceki gün kaybolması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Ekiplerce kömür kırma makinesinin içinden alınan doku parçaları, cumhuriyet savcısının talimatıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yapılan incelemede, parçaların Bayraktar'a ait olduğunun belirlenmesi üzerine Erdemir Göztepe Hastanesi önünde tören düzenlendi.

Bayraktar için burada Kur'an-ı Kerim okundu, helallik alınarak dua edildi.

Törene, Bayraktar'ın ailesinin yanı sıra, Erdemir Genel Müdürü Cem Salih Oral, Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Yakup Yılmaz ve mesai arkadaşları katıldı.

Evli ve iki çocuk babası Bayraktar'ın cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi Düzce'ye gönderildi.

Erdemir'den 8 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, kok fabrikasında ekipman temizliği yapan bir çalışandan haber alınamadığı, soruşturma ve incelemelerin adli makamlarca sürdürüldüğü bildirilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Uğur Şahin'den varyant açıklaması
10 Ağustos 2021 20:05		 Kahraman güvenlik görevlisi koronavirüse yenik düştü
10 Ağustos 2021 19:56
Damada, abisi düğünde Bitcoin taktı
10 Ağustos 2021 19:01		 11 gündür devam eden Milas yangını kontrol altına alındı
10 Ağustos 2021 18:36
Uzmanından 'su' uyarısı: En düşük 7.4 ph değere sahip olmalı
10 Ağustos 2021 18:00		 Haşema ile havuza girmek isteyen kadın site yönetimince engellendi
10 Ağustos 2021 15:51
Antik kent kazısında çalışan işçilere Kovid-19 aşısı yapıldı
10 Ağustos 2021 15:35		 Aileleri, bulunan kız çocuklarının Kore'ye gidecekleri iddiasını yalanladı
10 Ağustos 2021 14:33
Uzun yolda tehlikeli oyun: Üç ehliyet bir şoför
10 Ağustos 2021 13:36		 CEKUT personeli: Son kıvılcım sönene kadar çalışacağız!
10 Ağustos 2021 12:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:28 - Aşı olmayanlar stada giremeyecek20:26 - Bahçede yemek pişirmek isterken evi yaktı20:12 - 130 bin liralık altın çalan şüpheliyi nişanlısı azmettirmiş20:10 - Eyüpsultan'da 6 işçinin yaralandığı patlama anı kamerada20:05 - Uğur Şahin'den varyant açıklaması19:56 - Kahraman güvenlik görevlisi koronavirüse yenik düştü
19:45 - Bodrum yeniden alevlere teslim oldu19:38 - İki makinist bahşiş için gelin arabasının önünü trenle kesti19:34 - Karantinada olması gereken şoför direksiyon başında yakalandı19:25 - Kazaya denk gelen vali, panik halindeki yaralıyı sakinleştirdi19:17 - Akseki'de orman yangını çıkaran zanlı tutuklandı19:14 - Kalp krizi geçiren belediye personeli hayatını kaybetti
19:08 - vivo, Türkiye'deki ilk yerli akıllı telefonlarını üretti19:01 - Damada, abisi düğünde Bitcoin taktı18:54 - Eda Nur'un ölümünde tutuklama istendi18:44 - Vakaların arttığı ilde randevusuz hastaya bakılmayacak18:36 - 11 gündür devam eden Milas yangını kontrol altına alındı
18:35 - Akademik ilanlarda alan mezunlarına şans verilmedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda, aşısızlar 2 günde bir PCR testine tabi tutulacak
Erdoğan açıkladı... YKS baraj puanı düşürüldü
700 bin kamu işçisi için uzlaşma sağlandı iddiası
Altın fiyatlarında sert düşüş! Uzmanlar nedenini açıkladı
Memur Sen: Kamuda sadece 2 statüde personel rejimi olmalı
Yapılan son ankete göre Erdoğan, en yakın rakibine fark attı
AVM'nin araba çekilişi Belediye Başkanı'nın eşine çıktı!
Ece Üner'in program tanıtımına tepki yağıyor!
30 yıllık müdüre, 'memur statüsünden' emekli maaşı!
Uşak'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
toplumsal obezite 1
muvazene 2
Bugün olanlar 4
gaza gelmek 1
saldım çayıra mevlam kayıra 1
ve aşk özür dilemeli bütün yalnızlardan 3
kaş yapayım derken göz çıkarmak 1
imparatorlukların yükselişi Osmanlı 1
Estetik cerrahi 5
geceleri nöbetçi market uygulaması 1
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 1 İç denetçi alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 56 sağlık personeli alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adli Tıp Kurumu 23 personel alacak
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam