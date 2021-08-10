Akademik ilanlarda alan mezunlarına şans verilmedi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından 9 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de farklı akademik birimlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrosu ilanı yayımlanmıştır.

Takipçilerimizden gelen geri bildirimlere göre bazı kadrolarla ilgili eleştirilerimizi ve önerilerimizi sırasıyla yapalım:

-Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda, "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü lisans mezunu olmak. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak." şartı aranmıştır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ile Psikoloji Bölümleri her ne kadar birbirlerini besleyen iki yakın bölüm olsa da çok farklı hizmet alanlarının bulunması, ayrıca Psikoloji Bölümünün akademik kadrosunu incelediğimizde 6 kişilik araştırma görevlisi kadrosundan sadece 2'sinin Psikoloji alanından olmasına rağmen halen alan mezunlarına başvuru şansı verilmemesi büyük bir talihsizliktir.

Bu nedenle, akademik rekabeti arttırmak ve bölümde alandan akademisyen sayısını arttırabilmek için Psikoloji mezunlarına da ilanda yer verilmesini tavsiye ediyoruz.

-Gölpazarı Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programında iki öğretim görevlisi kadrosu ilan edilmiş. Birisinde, "Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olmak. Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyetinden sonra en az (2) yıl iş tecrübesine sahip olmak.", diğerinde ise "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü lisans mezunu olmak. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyetinden sonra alanında en az (5) yıl iş tecrübesine sahip olmak." özel şartları aranmıştır.

Her iki kadro ilanında da Sosyal Hizmet alanında eğitim görmüş kişilere yer verilmediği gibi ilgili programın akademik kadrosunu incelediğimizde birisi Sosyal Bilgiler Eğitimi, birisi de Sosyoloji alanında iki öğretim elemanının görev yaptığını görüyoruz. Şayet bu alımlar gerçekleşirse programda dört akademisyen olmasına rağmen Sosyal Hizmetler alanında lisans ve lisansüstü eğitim görmüş bir kişi bulunmayacaktır.

-Söğüt Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Aşçılık programına alınacak Öğretim Görevlisi kadrosunda, "Gastronomi ve Mutfak Sanatları, İşletme veya Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Geleneksel Türk Mutfağı Eğitimi ve Pastacılık Eğitimi sertifikalarına sahip olmak. Lisans mezuniyetinden sonra yiyecek-içecek ikramı ve denetimi alanında en az (5) yıl iş tecrübesine sahip olmak" şartı aranmaktadır.

Daha önceki yazılarımızda da sıklıkla dile getirdiğimiz üzere Aşçılık gibi ALES muafiyeti olan programa başvuracak adayların tecrübesinin doğrudan anılan alanda (Aşçılık) olması gerektiğini, aksi takdirde ilgililerin ALES muafiyetinden yararlanmasının mümkün bulunmadığını ifade etmiştik. Özetle, başvuracak adayların ALES muafiyetinden yararlanabilmesi için yiyecek-işletme ikramı ve denetimi alanında değil bir fiil aşçı olarak tecrübesi bulunması gerekmektedir. Ayrıca Aşçılık alanında tecrübe istenmemesi alınacak kişinin ilan şartındaki İşletme veya Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik mezunu olacağına yönelik kuşkularımızı arttırmaktadır.

-Rektörlük Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda "Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü lisans mezunu olmak. Türk Dili ve Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifikasına sahip olmak. Yüksek Lisans sonrası Yabancılara Türkçe Öğretimi konusunda en az (5) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak." şartı aranmıştır.

Uluslararası öğrencilere Türkçe dil dersi vermek üzere istihdam edilen öğretim görevlisi kadrolarında genellikle Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı gibi lisans programlarına başvuru şansı verilmektedir. Bu ilanda ise lisans mezuniyeti olarak sadece Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümüne, yüksek lisans olarak ise Türk Dili ve Edebiyatı alanına başvuru şansı verilmiştir. Bu durum haliyle belirli aday/ları tarif etmek suretiyle rekabeti engellemektedir.