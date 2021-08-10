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vivo, Türkiye'deki ilk yerli akıllı telefonlarını üretti

vivo, Kocaeli Gebze'de 20 milyon dolar yatırımla kurduğu tesiste Türkiye'deki ilk yerli akıllı telefonlarını üretti. Üretilen ilk telefon modelleri ise Y11s ve Y20 oldu.
10 Ağustos 2021 19:08
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vivo, Türkiye'deki ilk yerli akıllı telefonlarını üretti

Akıllı telefon üreticisi vivo, Kocaeli Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde (GGOSB) kurduğu fabrikada ilk üretimlerini gerçekleştirdi.

Toplam 20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen 12 bin metrekarelik vivo Türkiye fabrikasında, maksimum üretim kapasitesi ise yıllık 5 milyon adet olarak hedefleniyor.

Aynı zamanda vivo, bu yatırımıyla yapısal donanım dizaynı, elektronik, yazılım testi ve kalite kontrol gibi alanlarda 3 yıl içinde yerel olarak 2 binden fazla kişiye iş imkanı sağlamayı planlıyor.

Globalde 200 milyon üretim kapasitesine sahip

Türkiye (Kocaeli) ve Pakistan'da (Faisalabad) yeni açılan tesislere ek olarak vivo'nun üretim ağı, Çin (Dongguan, Chongqing), Hindistan (Büyük Noida), Bangladeş (Dakka) ve Endonezya'daki (Tangerang) üretim tesislerini içeriyor. vivo, globaldeki bütün üretim ağıyla yılda yaklaşık 200 milyon adet üretim kapasitesine sahip.

Konuya ilişkin bilgi veren vivo Türkiye Genel Müdürü Ted Dai, küresel üretim ağlarını ve uzun vadeli yatırımlarını genişleterek, farklı pazarlara girmeyi ve yerel halkı daha fazla iş fırsatıyla güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. vivo'nun 2014'ten beri 'Daha Yerel, Daha Küresel' stratejisi kapsamında küresel Ar-Ge ve üretim tesislerini kolayca kurduğunu belirten Dai, şirketin yeni üretim tesisinin Türkiye'deki gelişimi, vivo'nun küresel üretim yeteneklerini genişletme ve uluslararası gelişimini hızlandırma konusundaki kararlılığını yansıttığını aktardı.

"Y11s ve Y20 modellerimizin üretimini bu fabrikada tamamladık"

Türkiye pazarına resmi olarak Ağustos 2020'de girdiklerini anımsatan Dai, "Bugün kararlılığımıza, adanmışlığımıza yönelik somut bir adım daha atıyoruz. İlk olarak giriş segmentindeki Y11s ve Y20 modellerimizin üretimini bu fabrikada tamamladık. Aynı zamanda bu adım ile Türkiye'de istihdam fırsatları sunacak olmamız nedeniyle çok heyecanlıyız. Ekip olarak tek bir hedef etrafında birleşmeyi, hayatta her zaman daha iyisini yaratmayı ve birlikte yaşadığımızı hissetmeyi amaçlıyoruz. Hizmete açtığımız üretim tesisimizin şirketimize ve topluma hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

vivo Türkiye Üretim Direktörü Gavin Wang ise, "vivo, satış ağı 40'tan fazla ülke ve bölgeye yayıldı ve dünya çapında 400 milyondan fazla kullanıcı tarafından seviliyor. Türkiye pazarına da güçlü bir giriş yapan vivo, Türkiye'deki bu ilk üretim tesisi ile akıllı telefon pazarındaki yenilikçi imzasını devam ettiriyor. Yerel üretim ile de Türk kullanıcılara yenilikçi teknolojiye daha kolay erişim imkanı sağlıyor." açıklamasını yaptı.
Dünya
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