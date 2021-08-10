1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kazaya denk gelen vali, panik halindeki yaralıyı sakinleştirdi

Sivas Valisi Salih Ayhan makam otomobili ile bir programa giderken trafik kazasına denk geldi. Ayhan, kazada yaralanan panik halindeki sürücüyü sakinleştirdi.
10 Ağustos 2021 19:25
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezi Yavuz Sultan Selim Caddesinde gerçekleşti. Fahrettin Paşa kavşağında meydana gelen kazada K.D. idaresindeki 06 FA 6972 plakalı Renault marka otomobil ile İsmet Sarıkaya yönetimindeki Renault marka ticari taksi çarpıştı. Ticari taksi sürücüsü yaralandı.

Bir programa katılmak üzere güzergahı kullanan Sivas Valisi Salih Ayhan kazaya denk geldi. Makam aracından inen Ayhan, panik halindeki yaralı sürücüyü sakinleştirdi. Yardım ekiplerinin olay yerine intikali talimatını verdi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
130 bin liralık altın çalan şüpheliyi nişanlısı azmettirmiş
10 Ağustos 2021 20:12		 Eyüpsultan'da 6 işçinin yaralandığı patlama anı kamerada
10 Ağustos 2021 20:10
Tarihi eser kaçakçılarına 'Anadolu' darbesi: 93 gözaltı
10 Ağustos 2021 17:53		 Artvin'de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
10 Ağustos 2021 17:21
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın tutukluluğu devam edecek
10 Ağustos 2021 16:31		 Kadına şiddet davalarına bakan avukata sevgilisinden darp şuçlaması
10 Ağustos 2021 16:24
ATM'den para çeken vatandaşa otomobil çarptı
10 Ağustos 2021 16:20		 Bartın'da denizde dalgalara kapılan 8 yaşındaki çocuk kayboldu
10 Ağustos 2021 15:45
Diyarbakır'da yangın çıkardığı gerekçesiyle suça sürüklenen 4 çocuk yakalandı
10 Ağustos 2021 14:43		 Şarkıcı Bulut Duman'a çocuğun cinsel istismarına azmettirme suçundan dava
10 Ağustos 2021 13:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:28 - Aşı olmayanlar stada giremeyecek20:26 - Bahçede yemek pişirmek isterken evi yaktı20:12 - 130 bin liralık altın çalan şüpheliyi nişanlısı azmettirmiş20:10 - Eyüpsultan'da 6 işçinin yaralandığı patlama anı kamerada20:05 - Uğur Şahin'den varyant açıklaması19:56 - Kahraman güvenlik görevlisi koronavirüse yenik düştü
19:45 - Bodrum yeniden alevlere teslim oldu19:38 - İki makinist bahşiş için gelin arabasının önünü trenle kesti19:34 - Karantinada olması gereken şoför direksiyon başında yakalandı19:25 - Kazaya denk gelen vali, panik halindeki yaralıyı sakinleştirdi19:17 - Akseki'de orman yangını çıkaran zanlı tutuklandı19:14 - Kalp krizi geçiren belediye personeli hayatını kaybetti
19:08 - vivo, Türkiye'deki ilk yerli akıllı telefonlarını üretti19:01 - Damada, abisi düğünde Bitcoin taktı18:54 - Eda Nur'un ölümünde tutuklama istendi18:44 - Vakaların arttığı ilde randevusuz hastaya bakılmayacak18:36 - 11 gündür devam eden Milas yangını kontrol altına alındı
18:35 - Akademik ilanlarda alan mezunlarına şans verilmedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda, aşısızlar 2 günde bir PCR testine tabi tutulacak
Erdoğan açıkladı... YKS baraj puanı düşürüldü
700 bin kamu işçisi için uzlaşma sağlandı iddiası
Altın fiyatlarında sert düşüş! Uzmanlar nedenini açıkladı
Memur Sen: Kamuda sadece 2 statüde personel rejimi olmalı
Yapılan son ankete göre Erdoğan, en yakın rakibine fark attı
AVM'nin araba çekilişi Belediye Başkanı'nın eşine çıktı!
Ece Üner'in program tanıtımına tepki yağıyor!
30 yıllık müdüre, 'memur statüsünden' emekli maaşı!
Uşak'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tabela 1
Savaşın efsaneleri 1
saldım çayıra mevlam kayıra 1
lavaş 3
geceleri nöbetçi market uygulaması 1
zayıflamak ama kilo verememek 5
şu an çalan şarkı 1
yüzümdeki depremler 1
çorapla ıslak terliği giymek 5
ingiliz aksanı 1
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 1 İç denetçi alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 56 sağlık personeli alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adli Tıp Kurumu 23 personel alacak
Uşak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam