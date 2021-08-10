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Karantinada olması gereken şoför direksiyon başında yakalandı

Batman polisi, toplu taşıma araçlarında yaptığı korona virüs denetimlerinde, evde karantinada bulunması gereken şoförü direksiyon başında yakaladı. Yolcu taşıdığı tespit edilen şoföre 3 bin 150 lira ceza kesildi.

10 Ağustos 2021 19:34
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Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, asayiş ekipleriyle beraber Turgut Özal Bulvarı üzerinde toplu taşıma araçlarında korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe denetimi gerçekleştirdi. Sürücülerin evrakına bakılırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı da denetlendi. Belirlenen sayıdan fazla yolcu taşıyan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimlerde, temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerekmesine rağmen direksiyon başında yolcu taşıdığı tespit edilen şoföre ceza karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza kesildi.

Şehir içi minibüsünde bulunan yolcular ise araçtan indirildi.
İhlas Haber Ajansı
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