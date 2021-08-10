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Bodrum yeniden alevlere teslim oldu

Muğla'da 13 gündür devam eden orman yangınları tam sona ererken Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde yeni bir yangın çıktı. Ekiplerin tüm müdahalesine rağmen henüz kontrol altına alınmayan yangın evlere doğru ilerliyor.
10 Ağustos 2021 19:45
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Bodrum yeniden alevlere teslim oldu

Bodrum Gümüşlük-Derköy Mahalleleri yakınında bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Orman ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve TOMA'lara kadar tüm ekiplerin müdahale ettiği yangın henüz kontrol altına alınamazken, yangının evlere sıçramasından endişe ediliyor. Bu arada bölgede bulunan ve iş yeri olarak kullanıldığı öğrenilen bir yapı tamamen yandı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye gelen Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangın mahalline gelerek çalışmaları bizzat yerinde takip etti.

Rüzgarın şiddeti ile kısa sürede büyüyen yangını hava kararmadan kontrol altına almak için ekipler tüm gücüyle çalışıyor.

Yangına Orman ve itfaiye ekipleri ile Polis ve Jandarma TOMA'ları su sıkarken, beton mikserleri ve köylüler bölgeye su taşıyor. Adeta herkesin seferber olduğu söndürme çalışmalarında bazı vatandaşlar yangını söndürmek için çaba harcarken bazı vatandaşlar ise soğuk su meşrubat ve çeşitli içeceklerle söndürme işçilerinin hararetini söndürmeye çalıştı. Bölgede çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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