Eyüpsultan'da 6 işçinin yaralandığı patlama anı kamerada
|10 Ağustos 2021 20:10
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Eyüpsultan Rami Kışla Caddesi üzerinde bulunan Topçular İş Merkezi'ndeki bir metal döküm atölyesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrasında iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 6 işçi kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
ÇEVREDEKİLER İTFAİYE VE AMBULANSA YOL AÇTI
Tıkanan trafikte ilerlemekte güçlük çeken itfaiye ve sağlık ekiplerine çevredeki vatandaşlar yardımcı oldu. Yolu açan çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladı.
"5 KİŞİ YANMIŞ"
Olayın yaşandığı iş merkezinde çalışan Emirhan Özkan, "Çalışıyordum bir anda patlama oldu. Kendimi yere attım. Patlama esnasında büyük bir yaşadım" dedi.
İş Merkezinin yönetim kurulu başkanı Tunay Eken da, "Patlamadan sonra ulaşabildik. Sanırım içerideki tüp patlamış. 5 kişi yanmış. Ambulansa yetiştirip itfaiyeyi çağırdık. Şimdi artık neticeyi bekliyoruz. Metal döküm atölyesi içerisi" diye konuştu.
Vural Gedikoğlu ise, "İş yerinde oturuyordum. Birden patlama sesi geldi. O anda dışarı çıktığımda herkesin elinde yangın tüpüyle müdahale ediyordu. İşçiler de yanmışlar. İtfaiye gelip söndürdü. Arkadaşlar da ambulansın içindeler, bekliyoruz biz de" şeklinde konuştu.
PATLAMA ANI KAMERADA
6 kişinin yaralandığı patlama anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iş yeri koridorlarında yürüyenler varken bir an patlamanın olduğu görülüyor.
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