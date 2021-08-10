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130 bin liralık altın çalan şüpheliyi nişanlısı azmettirmiş

Zonguldak'ta iddialara göre girdiği kuyumcudan 130 bin liralık altını alarak kaçan şüpheli kadını nişanlısının azmettirdiği ortaya çıktı. Şüpheli hamile olduğu gerekçesiyle adli kontrolle serbest bırakılırken gözaltına alınan nişanlısının adliyedeki sorgusu sürüyor.
10 Ağustos 2021 20:12
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130 bin liralık altın çalan şüpheliyi nişanlısı azmettirmiş

Olay, Kuyumcular Çarşısı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, F.G. isimli bir kadın, girdiği kuyumcuda altın satın almak istediğini belirtti. Altınlara baktığı sırada görevlinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak piyasa değeri yaklaşık 130 bin lira olan altınları alarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin yakaladığı kadın sevk edildiği adliyede kendisini nişanlısının azmettirdiğini itiraf etti. İlerleyen hamileliği sebebiyle adli kontrolle serbest bırakılan F.G.'nin nişanlısı ise ekiplerce gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen F.G.'nin nişanlısının sorgusu sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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