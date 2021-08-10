Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
130 bin liralık altın çalan şüpheliyi nişanlısı azmettirmiş
Zonguldak'ta iddialara göre girdiği kuyumcudan 130 bin liralık altını alarak kaçan şüpheli kadını nişanlısının azmettirdiği ortaya çıktı. Şüpheli hamile olduğu gerekçesiyle adli kontrolle serbest bırakılırken gözaltına alınan nişanlısının adliyedeki sorgusu sürüyor.
|10 Ağustos 2021 20:12
|+Aa- Yazdır
Olay, Kuyumcular Çarşısı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, F.G. isimli bir kadın, girdiği kuyumcuda altın satın almak istediğini belirtti. Altınlara baktığı sırada görevlinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak piyasa değeri yaklaşık 130 bin lira olan altınları alarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin yakaladığı kadın sevk edildiği adliyede kendisini nişanlısının azmettirdiğini itiraf etti. İlerleyen hamileliği sebebiyle adli kontrolle serbest bırakılan F.G.'nin nişanlısı ise ekiplerce gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen F.G.'nin nişanlısının sorgusu sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Eyüpsultan'da 6 işçinin yaralandığı patlama anı kamerada
10 Ağustos 2021 20:10
|Kazaya denk gelen vali, panik halindeki yaralıyı sakinleştirdi
10 Ağustos 2021 19:25
|Tarihi eser kaçakçılarına 'Anadolu' darbesi: 93 gözaltı
10 Ağustos 2021 17:53
|Artvin'de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
10 Ağustos 2021 17:21
|'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın tutukluluğu devam edecek
10 Ağustos 2021 16:31
|Kadına şiddet davalarına bakan avukata sevgilisinden darp şuçlaması
10 Ağustos 2021 16:24
|ATM'den para çeken vatandaşa otomobil çarptı
10 Ağustos 2021 16:20
|Bartın'da denizde dalgalara kapılan 8 yaşındaki çocuk kayboldu
10 Ağustos 2021 15:45
|Diyarbakır'da yangın çıkardığı gerekçesiyle suça sürüklenen 4 çocuk yakalandı
10 Ağustos 2021 14:43
|Şarkıcı Bulut Duman'a çocuğun cinsel istismarına azmettirme suçundan dava
10 Ağustos 2021 13:48