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Bahçede yemek pişirmek isterken evi yaktı

Manisa'nın Kula ilçesinde yaşlı bir kadının bahçede yemek yapmak için yaktığı ateş eve sıçradı. Kısa sürede evin çatısını da saran ve yan eve de sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
10 Ağustos 2021 20:26
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Bahçede yemek pişirmek isterken evi yaktı

Olay saat 18.00 sıralarında Kula ilçesi Zaferiye Mahallesi 121. sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 70 yaşındaki Iraz Aktaş, evin bahçesinde yemek pişirmek istedi. Ocağın altında bir anda patlayan alevler, önce bahçedeki tahtalara, ardından da eve sıçradı. Alevleri gören mahalleli vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle evin çatısını saran alevler, Hasan Ali Akça'ya ait yan ikametin çatısına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kısa sürede kontrol altına alınan yangın sebebiyle, her iki evde de maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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