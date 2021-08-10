Pendik'te kanalizasyon atıklarının Ömerli Barajı'na aktığı iddia edildi
|10 Ağustos 2021 21:00
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Mahalle sakinleri, evlerin ve ahırların kanalizasyon giderlerinin, Ömerli Barajı'na bağlanan dereye aktığını dile getiriyor.
Arıtma ve temizleme işleminin yapılmaması nedeniyle derede yaşanan kirliliğin balıkların ölümüne de neden olduğu belirtiliyor.
Durumdan rahatsız olan mahalle sakinleri, İSKİ ile temasa geçtiklerini ancak kanalizasyon giderlerinin arıtma yapılmadan Ömerli Barajı'na akmaya devam ettiğini öne sürdü.
Göçbeyli Mahallesi'nden Özgür Dilek, Göçbeyli deresinin daha önce temiz aktığını, önceki dönemde söz konusu yerin alt yapısının bir kısmının yapıldığını belirterek, "Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi el değiştirdikten sonra çalışmalar yarıda bırakıldı. Bu alana arıtma tesisi yapılacaktı. 'Bugün, yarın yapacağız.' diyorlar ama sorularımıza net yanıt vermiyorlar. Bağlantıların pislikleri bu dereye akıyor. Buradan da Ömerli Barajı'na akarak İstanbulluları zehirliyor. Bu konuda yetkililere sesleniyoruz. Gereken yapılsın. Arıtma tesisi yapılacaksa yapılsın. İstanbulluları bu akan zehirli sudan kurtaralım." dedi.
Ballıca Mahallesi sakinlerinden Aysel Altınkum ise İSKİ tarafından arıtma tesisi yapımı için çukur açıldığını ancak daha sonra bu çalışmaların durdurulduğunu anlatarak, "Mahallemizin kanalizasyon atıkları bu çukura akıyor. Buradan da aşağıdaki dereye, oradan da Ömerli Barajı'na gidiyor. Mahalle sakinleri ve muhtarlık olarak defalarca durumu yetkililere ilettik. Ama herhangi bir çalışma yapılmayarak burası enkaz halinde bırakıldı. Bizim talebimiz buraya arıtma yapılmasıdır." diye konuştu.
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