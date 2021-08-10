Çanakkale'de insansız helikopter düştü
|10 Ağustos 2021 22:41
|+Aa- Yazdır
Olay, saat 18.15 sıralarında Çanakkale merkeze bağlı Civler köyü ile Ovacık köyü arasındaki orman arazinde meydana geldi. Orman Bölge Müdürlüğünde konuşlu bulunan ve bölgedeki orman arazilerinde keşif yapan insansız helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Helikopterin düştüğü orman arazisinde küçük çaplı yangın çıktı. Kısa sürede bölgeye gönderilen çok sayıda arazöz, yangını söndürdü.
Jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler, orman arazisinde insansız helikopterin düştüğü alanda inceleme çalışması yaptıktan sonra helikopterin enkazı bir traktörün römorkörüne yüklenerek Dardanos'da bulunan Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Ekip Binası'na getirildi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, insansız helikopterin neden düştüğü ile ilgili çalışma sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Günlerdir aç olan anne köpek ve yavrularını asker böyle kurtardı
10 Ağustos 2021 23:14
|Kalp krizi geçiren belediye personeli hayatını kaybetti
10 Ağustos 2021 22:07
|Mayıs sineklerinin günlerdir süren 'ölüm uçuşu' sona erdi
10 Ağustos 2021 21:54
|Pendik'te kanalizasyon atıklarının Ömerli Barajı'na aktığı iddia edildi
10 Ağustos 2021 21:00
|Bahçede yemek pişirmek isterken evi yaktı
10 Ağustos 2021 20:26
|Bodrum yeniden alevlere teslim oldu
10 Ağustos 2021 19:45
|İki makinist bahşiş için gelin arabasının önünü trenle kesti
10 Ağustos 2021 19:38
|Karantinada olması gereken şoför direksiyon başında yakalandı
10 Ağustos 2021 19:34
|Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangına soruşturma başlatıldı
10 Ağustos 2021 17:08
|Süpürgeyle otomobilini temizlemek isterken akıma kapılıp, öldü
10 Ağustos 2021 16:52