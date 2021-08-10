Çanakkale'de insansız helikopter düştü

Olay, saat 18.15 sıralarında Çanakkale merkeze bağlı Civler köyü ile Ovacık köyü arasındaki orman arazinde meydana geldi. Orman Bölge Müdürlüğünde konuşlu bulunan ve bölgedeki orman arazilerinde keşif yapan insansız helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Helikopterin düştüğü orman arazisinde küçük çaplı yangın çıktı. Kısa sürede bölgeye gönderilen çok sayıda arazöz, yangını söndürdü.

Jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler, orman arazisinde insansız helikopterin düştüğü alanda inceleme çalışması yaptıktan sonra helikopterin enkazı bir traktörün römorkörüne yüklenerek Dardanos'da bulunan Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Ekip Binası'na getirildi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, insansız helikopterin neden düştüğü ile ilgili çalışma sürüyor.