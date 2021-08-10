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Akşener'in Sivas mitinginde arbede

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mini mitinginde arbede yaşandı.
10 Ağustos 2021 23:55
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Akşener'in Sivas mitinginde arbede

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Sivas'ta esnaf ziyaretlerinde bulunduktan sonra Sivas'ın Zara ilçesine geçti. Burada kendisini bekleyen partililere mini bir miting düzenledi.

Miting sırasında yanlarında çocuk bulunan bir aile Akşener'i istifaya çağırdı. Akşener "sen istiyorsan istifa ederim" şeklinde cevap verince bu kez vatandaş "FETÖ'cüsün' şeklinde tepki gösterdi.

Partililer aileye müdahale etmek isteyince arbede çıktı. Polis tarafları ayırdı.
İhlas Haber Ajansı
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