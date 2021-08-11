Ege Denizi Muğla açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi Muğla açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|11 Ağustos 2021 02:58
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