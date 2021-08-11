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Ege Denizi Muğla açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi Muğla açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
11 Ağustos 2021 02:58
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Ege Denizi Muğla açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'da yer alan bilgilere göre Ege Denizi Muğla açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin saati 01.53 olarak açıklanırken derinliği 23.01 kilometre olarak kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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