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Niteliksiz şoför kaza getiriyor

Son dönemde yaşanan otobüs kazalarının arkasından bakımsız otobüsler ve niteliksiz şoförler çıktı. Uzmanlar, otobüslerin yarısının yaşlı olduğunu söyledi
11 Ağustos 2021 07:10
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Niteliksiz şoför kaza getiriyor

Bakımları zamanında ve yetkili servislerde yapılmayan otobüsler adeta kazaya davetiye çıkarıyor. Son dönemde yaşanan otobüs kazaları da bu gerçeği bir kere daha gözler önüne serdi. Ülkemizde trafiğe kayıtlı 220 bin otobüs bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kayıtlarına göre yollarda hizmet veren otobüslerin ortalama yaşı 14,1, Avrupa'da ise bu ortalama 6,3. Kısacası ülkemizdeki otobüs parkuru oldukça yaşlı. Ayrıca otobüs şirketleri maliyetlerden kısmak için yetkili servislere gitmek istemiyor. Bir otobüsün 30 bin kilometrede yapılması gereken bakımları, ülkemizde 100 bin kilometrede bir yapılıyor. Birçok otobüs firması halen yasaklanmış olmasına rağmen '10 numara yağ' kullanımına devam ediyor. Sanayilerde yapılan bakımlarda orijinal parça kullanılmıyor. Hal böyle olunca, kazalar peşi sıra geliyor.

"ŞOFÖR İTHAL EDECEĞİZ"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kara Yolu Yolcu Taşımacılığı Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım, sektörün ciddi bir ekonomik kriz içinde olduğunu belirtti. Aynı zamanda Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı olan Yıldırım "Pandemi sebebiyle ulaştırma sektörü ciddi bir kriz yaşadı. Bu süreçte birçok nitelikli şoförümüzü kaybettik. Maaşlarını alamayan birçok nitelikli şoför arkadaşımız işlerini bıraktı. Onların yerini ise minibüsten veya taksiden gelen arkadaşlarımız doldurdu. Kısacası eğitim almamış, yalnızca ehliyeti olan ve araç kullanmayı bilen kişiler direksiyon başına oturdu. Otobüs şoförlüğü en alt seviyeye düşürüldü. Halbuki, uçak pilotluğu veya gemi kaptanlığı nasıl değerli ise otobüs şoförlüğü de öyle olmalı. Bu iş özendirilmeli. Bugün bir otobüs şoförü 4-5 bin bandından maaş alıyor, restoranda bir komi ile aynı ücret. Dolayısıyla kimse bu mesleği yapmak istemiyor. Biz çalışacak nitelikli şoför bulamıyoruz. Böyle giderse yabancı otobüs şoförü ithal etmek zorunda kalacağız" dedi.

KAAN ZENGİNLİ
Türkiye
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