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Bolu'da Iraklı aileyi binadan atıyorlar

Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklulara 10 kat su zammıyla uzun süredir gündemde yer edinirken Bolu'dan bir haber daha geldi. 'Tenleri koktuğu' gerekçesiyle Iraklı aileyi apartmandan çıkarma kararı aldılar.
11 Ağustos 2021 07:40
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Bolu'da Iraklı aileyi binadan atıyorlar

2019'da Bolu Belediye Başkanlığı görevine getirilen Tanju Özcan'ın ilk talimatı "Yabancı uyruklu kişilere yardımı kesin" olmuştu. Göçmenlere karşı acımasız tavırlarıyla dikkat çeken Başkan Özcan tartışları kararların altına imzasını atmıştı. Özellikle yabancı uyruklu olan tüm abonelerinin su fiyatlarına ve katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacaktı. Bu tarz haberlerle gündeme gelen Bolu'dan bir ürkünç haber daha geldi. Bir apartmanda gerçekleşen olayda tenlerinin koktuğu bahane edilen yabancı uyruklu ailenin 45 gün içerisinde evlerini terk etmeleri istendi.

"YABANCI UYRUKLULARI İSTEMİYORUZ"

Sağlık Mahallesi Gülnar Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın yönetimi, 3 yıl önce Türkiye'ye gelen ve aynı apartmanda 3 çocuğu ve eşiyle birlikte yaşayan Hüseyin Kerim'in 45 gün içinde evlerini boşaltmalarına yönelik karar aldı. Aldıkları karar apartman karar defterine, "Yabancı uyruklu vatandaşların binamızda oturmasını istemiyoruz. 45 gün içerisinde binayı boşaltma kararı alınmıştır" şeklinde yazıldı. 1,5 yıldır aynı apartmanda yaşadıkları öğrenilen yabancı uyruklu aileyi evlerinden çıkarmak isteyen yönetim, apartmandaki dairelerin bir daha yabancı uyruklulara kiraya verilmeyeceği yönünde de karar aldı.

Apartmanın girişindeki panoya yazılan notta, "09.06.2020 tarihinden itibaren aldığımız kararla yabancı uyruklu vatandaşlara daire kiraya verilmeyecek" denildi.

"YABANCI OLDUĞUM İÇİN EV VERMEYECEKLER"

Kimseyle bir sorunu olmadığını ama mecburen apartmandan çıkacağını söyleyen Hüseyin Kerim, "Yabancı uyruklu olduğumuz için kimse beni istemiyor. Hiçbir şey yok. Sadece yabancı olduğum için böyle yapıyorlar. Ne için bilmiyorum. Bütün mahalleye sorun hiçbir sıkıntım yok. Mecburen apartmandan çıkacağım. 45 gün süre verdiler. Ev bakıyorum. İnşallah verirler ama belki de yabancı uyruklu olduğum için vermeyecekler. Bazı komşular acele etme, yanlış karar dediler" şeklinde konuştu.

"RAHATSIZ OLUP ÇIKARDIK!"

Apartman yöneticisi Hakkı Elçin ise "Apartmanda yaşayanlar olarak ortak aldığımız bir karar bu. Daha önce alt katta da Suriyeliler vardı. Onları çıkarmıştık. Temizlik sorunları, ses sorunları vardı. Bir de 10 çocukları vardı. Rahatsız olup çıkardık. Bu arkadaşlardan da kişilik ve insanlıklarına Allah için bir şey diyemeyiz. Apartman ve merdiven temizliğiyle ilgili şikayetlerimiz var. Yönetim olarak apartmana bir daha yabancı uyruklu kiracı alınmaması yönünde karar aldık. Irkçılık durumu söz konusu değil. Biz rahatsızlık duyuyoruz. Yapılan yemeklerden dolayı apartmanda koku fazla oluyor. Eşi hamile olanlar var. Yapılan yemeklerden dolayı baharatlı pişiriyorlar. Biraz da tenleri koktuğu için rahatsızlık oldu. Bu da karar almamızı tetikledi" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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