Yaralar sarılıncaya kadar oradayız
|11 Ağustos 2021 07:05
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tvnet'te katıldığı yayında afet bölgelerinde bakanlığın çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi. Yanık, bakanlığın ilk andan itibaren afet bölgelerine maddi ve manevi olarak destek sağladığını belirtti. Orman yangınlarında ekiplerin çalışmasını hatırlatan Yanık, "Hem Karadeniz'deki sel felaketinde hem Manavgat, Muğla, Mersin, Adana, Osmaniye hattındaki orman yangınlarında ilk dakikadan itibaren bütün kurum ve kuruluşlarımız çok hızlıca organize oldular" ifadelerini kullandı.
YAPILAN YARDIMLARI AÇIKLADI
Yangın bölgelerinde vatandaşların acil ihtiyaçları için harekete geçildiğini ve Antalya'ya gönderilen maddi desteğin 10 milyon TL artırılarak 31 milyon TL'ye yükseldiğini belirten Yanık, "Adana'ya 4,5 milyon TL, Antalya'ya 31 milyon TL, Mersin'e 2,4 milyon, Muğla'ya 9,5 milyon TL Osmaniye'ye 2 milyon TL nakdi destekte bulunduk. Bugüne kadar yangınlar için toplamda 49,4 milyon TL nakdi desteğimizi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla illere gönderdik. Artvin ve Rize'ye de toplamda 6 milyon TL kaynak aktarmıştık" diye konuştu.
PSİKOSOSYAL DESTEK
Yanık, yaşanan felaketlerin ardından sonuna kadar vatandaşlara destek olunacağını belirterek, "Sahada ihtiyaç olan yere hemen yoğunlaşarak, yaklaşık 15 gündür çok yoğun bir biçimde vatandaşımızın yaralarını sarmaya, tespit etmeye, onlara psikososyal destekler vermeye, onların ilk travmalarını atlatmaya ve öbür yandan da ihtiyaç malzemelerini iletmeye devam ediyoruz. Hem sel hem de yangın bölgesinde tüm yaralar sarılıncaya kadar onların yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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