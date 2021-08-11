Başkent'te tehlikeli gerginlik, mahalleyi sokağa döktü
|11 Ağustos 2021 07:34
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Suriyelilerin ardından Afganistan'daki iç olaylarla birlikte Afganların da göç etmesiyle birlikte Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi, mülteciler oldu. Suriyeliler ve Afganların gönderilmesiyle ilgili tartışmalar devam ederken, Başkent'te tehlikeli bir gerginlik yaşandı.
2 GENCİ BIÇAKLADIKLARI İDDİASI
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Battalgazi Mahallesi'nde iddialara göre Suriyeli bir grubun, 2 Türk genci bıçakladığının haberini alan mahalleli, ayağa kalktı. Suriyelilerin yaşadığı bölgeye doğru yürüyen mahalle halkı, çevik kuvvet tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
ÖFKELİ GRUBU EKİPLER SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Diğer yandan bölgeden gelen bir başka videoda ise polislerin, öfkeli vatandaşlarla konuştuğu ve sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Polislerin, durumu kontrol altına almak için vatandaşlara evlerine dönmeleri yönünde çağrı yaptığı öğrenildi.
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