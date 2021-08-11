1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başkent'te tehlikeli gerginlik, mahalleyi sokağa döktü

Türkiye'de mültecilerle ilgili tartışmalar gündemdeki yerini korurken, sosyal medyada dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu iddiaya göre Ankara Altındağ'da Suriyeli bir grubun 2 genci bıçakladığı haberinin ardından mahalleli sokağa döküldü. Öfkeli vatandaşları, polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.
11 Ağustos 2021 07:34
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Suriyelilerin ardından Afganistan'daki iç olaylarla birlikte Afganların da göç etmesiyle birlikte Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi, mülteciler oldu. Suriyeliler ve Afganların gönderilmesiyle ilgili tartışmalar devam ederken, Başkent'te tehlikeli bir gerginlik yaşandı.

2 GENCİ BIÇAKLADIKLARI İDDİASI

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Battalgazi Mahallesi'nde iddialara göre Suriyeli bir grubun, 2 Türk genci bıçakladığının haberini alan mahalleli, ayağa kalktı. Suriyelilerin yaşadığı bölgeye doğru yürüyen mahalle halkı, çevik kuvvet tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

ÖFKELİ GRUBU EKİPLER SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Diğer yandan bölgeden gelen bir başka videoda ise polislerin, öfkeli vatandaşlarla konuştuğu ve sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Polislerin, durumu kontrol altına almak için vatandaşlara evlerine dönmeleri yönünde çağrı yaptığı öğrenildi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tarihimizi çalanlar gözaltına alındı, çete lideri öğretmen çıktı
11 Ağustos 2021 07:49		 Tarlada 1 lira olan domatesi marketten 5 liraya alıyoruz
11 Ağustos 2021 07:40
Zonguldak'ta bir kişi define ararken kazdığı çukurda ölü bulundu
11 Ağustos 2021 07:38		 İstanbul'da kaybolan Rus öğrencinin cansız bedeni Burgazada'da bulundu
11 Ağustos 2021 07:36
Fethiye otogarında bıçaklı kavga: 1 ölü
10 Ağustos 2021 23:38		 Beş gün önce sele kapılarak kaybolan işçi aranıyor
10 Ağustos 2021 22:33
Arkadaşların tartışmasında kan aktı: 2 ölü
10 Ağustos 2021 21:27		 130 bin liralık altın çalan şüpheliyi nişanlısı azmettirmiş
10 Ağustos 2021 20:12
Eyüpsultan'da 6 işçinin yaralandığı patlama anı kamerada
10 Ağustos 2021 20:10		 Kazaya denk gelen vali, panik halindeki yaralıyı sakinleştirdi
10 Ağustos 2021 19:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:46 - Marmara'da korkutan tehlike: Koloniyal müsilaj08:42 - Polis amirliğine başvuruda kritik yaş ve puan şartı değişikliği08:39 - Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak08:37 - AK Parti'nin 20. yılın mesajı 'Yaşasın büyük ve güçlü Türkiye'08:31 - Mansur Yavaş, itfaiye erine 'online' kız istedi08:29 - Gönüllü BES fon tutarı 124 milyar liraya ulaştı
08:27 - Pandemiye rağmen yüz binlerce yeni istihdam08:10 - Ersin Düzen, TRT'den ayrıldığını açıkladı08:06 - Ece Üner'den tepkilere neden olan program tanıtımına ilişkin açıklama08:05 - Kudüs'te dükkanına Erdoğan fotoğrafı astı diye İsrail polisi ceza kesti08:00 - Villası yangından kurtarılan Başkan 'rutin alan temizliği' dedi07:55 - Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti
07:49 - Tarihimizi çalanlar gözaltına alındı, çete lideri öğretmen çıktı07:46 - Emniyetin hava araçları iki haftada 297 saat uçuş yaptı07:45 - Kastamonu'da etkili olan sağanak nedeniyle 2 otomobil toprak altında kaldı07:44 - Bartın'da şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu07:40 - Bolu'da Iraklı aileyi binadan atıyorlar
07:40 - Tarlada 1 lira olan domatesi marketten 5 liraya alıyoruz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
PAEM Giriş ve Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik
Ece Üner'den tepkilere neden olan program tanıtımına ilişkin açıklama
Tarihimizi çalanlar gözaltına alındı, çete lideri öğretmen çıktı
Alkolmetreye üflemeyen memura disiplin cezası verilebilir mi?
Yüksek faiz yatırıma engel
Başkent'te tehlikeli gerginlik, mahalleyi sokağa döktü
Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti
Ersin Düzen, TRT'den ayrıldığını açıkladı
Taciz şantaj tasfiye: FETÖ'nün kirli iç savaşı
Polis amirliğine başvuruda kritik yaş ve puan şartı değişikliği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kahvaltı sofrası 1
sen şaban değil şabansın 1
utanmak 1
tükenmez kalem 1
kaş yapayım derken göz çıkarmak 1
ingiliz aksanı 2
Türkiye'de eğitimin artık albenisini kaybetmesi 5
tabela 1
Savaşın efsaneleri 1
Estetik cerrahi 4
SON İLANLAR
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam