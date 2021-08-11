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Tarlada 1 lira olan domatesi marketten 5 liraya alıyoruz

TOKAT'ta domatesin kilosu tarlada 1 TL'den, markette ise 5 TL'den alıcı buluyor. Fiyatların düşmesinden yakınan çiftçiler, maliyetlerini karşılayamadıklarından şikayetçi
11 Ağustos 2021 07:40
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Tarlada 1 lira olan domatesi marketten 5 liraya alıyoruz

Türkiye'de yaş meyve ve sebze üretiminde verimli arazilere sahip olan Tokat'ın Kazova bölgesinde domates hasadı sürüyor. Güryıldız köyünde sabahın ilk ışıklarından itibaren tarlada çalışan mevsimlik işçiler gün boyunca domates topluyor.

Yaklaşık iki hafta önce tarlada kilosu 1,5 TL'den sezonu açan domates, üretiminin artması ile 1 TL'ye düştü. Marketlerde ise domatesin kilosu 5 TL'den satılıyor. İç piyasada ürünün bollaşması ve ihracat olmamasından dolayı fiyatların düşmesinden yakınan çiftçiler, maliyetlerini karşılayamadıklarından şikayetçi.

Yaklaşık 400 dönümlük arazisinde sebze yetiştiriciliği yapan Yahya Özer, "Domateste durum vahim. Fiyatlar çok düşük. Aldığın pahalı, sattığın ucuz. Geçen sene 110 lira olan gübre bu sene 250 lira. Yer domatesinin bana maliyeti 1 lira, satıyorum 1 lira. O nedenle Kazova'da domates ekimi yapan azaldı. Genelde mısır, pancar ekimi yapılmaya başladı" dedi.

"Üretici değil satıcı kazanıyor"

İhracat olmaması nedeni ile fiyatların düşük olduğunu beliren Özer, üreticinin değil satıcının kazandığını ifade ederek, "Bunun eziyetini, ceremesini çeken benim. Satıcı benden rahat. Domates üretimi yapan azaldı. Üretim yapanla neredeyse alay ediyorlar. Oysaki bu işten ekmek kazananlar var" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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