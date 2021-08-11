Tarlada 1 lira olan domatesi marketten 5 liraya alıyoruz
|11 Ağustos 2021 07:40
|+Aa- Yazdır
Türkiye'de yaş meyve ve sebze üretiminde verimli arazilere sahip olan Tokat'ın Kazova bölgesinde domates hasadı sürüyor. Güryıldız köyünde sabahın ilk ışıklarından itibaren tarlada çalışan mevsimlik işçiler gün boyunca domates topluyor.
Yaklaşık iki hafta önce tarlada kilosu 1,5 TL'den sezonu açan domates, üretiminin artması ile 1 TL'ye düştü. Marketlerde ise domatesin kilosu 5 TL'den satılıyor. İç piyasada ürünün bollaşması ve ihracat olmamasından dolayı fiyatların düşmesinden yakınan çiftçiler, maliyetlerini karşılayamadıklarından şikayetçi.
Yaklaşık 400 dönümlük arazisinde sebze yetiştiriciliği yapan Yahya Özer, "Domateste durum vahim. Fiyatlar çok düşük. Aldığın pahalı, sattığın ucuz. Geçen sene 110 lira olan gübre bu sene 250 lira. Yer domatesinin bana maliyeti 1 lira, satıyorum 1 lira. O nedenle Kazova'da domates ekimi yapan azaldı. Genelde mısır, pancar ekimi yapılmaya başladı" dedi.
"Üretici değil satıcı kazanıyor"
İhracat olmaması nedeni ile fiyatların düşük olduğunu beliren Özer, üreticinin değil satıcının kazandığını ifade ederek, "Bunun eziyetini, ceremesini çeken benim. Satıcı benden rahat. Domates üretimi yapan azaldı. Üretim yapanla neredeyse alay ediyorlar. Oysaki bu işten ekmek kazananlar var" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Tarihimizi çalanlar gözaltına alındı, çete lideri öğretmen çıktı
11 Ağustos 2021 07:49
|Zonguldak'ta bir kişi define ararken kazdığı çukurda ölü bulundu
11 Ağustos 2021 07:38
|İstanbul'da kaybolan Rus öğrencinin cansız bedeni Burgazada'da bulundu
11 Ağustos 2021 07:36
|Başkent'te tehlikeli gerginlik, mahalleyi sokağa döktü
11 Ağustos 2021 07:34
|Fethiye otogarında bıçaklı kavga: 1 ölü
10 Ağustos 2021 23:38
|Beş gün önce sele kapılarak kaybolan işçi aranıyor
10 Ağustos 2021 22:33
|Arkadaşların tartışmasında kan aktı: 2 ölü
10 Ağustos 2021 21:27
|130 bin liralık altın çalan şüpheliyi nişanlısı azmettirmiş
10 Ağustos 2021 20:12
|Eyüpsultan'da 6 işçinin yaralandığı patlama anı kamerada
10 Ağustos 2021 20:10
|Kazaya denk gelen vali, panik halindeki yaralıyı sakinleştirdi
10 Ağustos 2021 19:25