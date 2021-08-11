1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti

Beynindeki tümör nedeniyle 8 ay önce ameliyat olan usta oyuncu Sabina Toziya 75 yaşında hayatını kaybetti.
11 Ağustos 2021 07:55
+Aa- Yazdır
Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti

Üzücü haberi sosyal medya hesabından senarist Bahadır Özdener duyurdu.

Özdener "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ece Üner'den tepkilere neden olan program tanıtımına ilişkin açıklama
11 Ağustos 2021 08:06		 Ece Üner'in program tanıtımına tepki yağıyor!
10 Ağustos 2021 11:34
Haluk Levent: Ölmedim, yemin edebilirim
09 Ağustos 2021 16:29		 Yusuf Güney, orman personeliyle ilgili şikayetini geri çekecek
07 Ağustos 2021 07:20
Mehmet Ali Erbil'den 'Help Turkey' tepkisi: Başımızda devletimiz var
03 Ağustos 2021 08:01		 Devlet sanatçısı Nedret Güvenç hayatını kaybetti
31 Temmuz 2021 15:32
Tuğba Özay'ın çiftliğinin yanmadığı öğrenildi
30 Temmuz 2021 17:29		 Bülent Ersoy'un makyajsız hali
29 Temmuz 2021 10:59
Şahan Gökbakar: Haydi el ele verip, Delta varyant rekoru kıralım!
28 Temmuz 2021 15:30		 Alişan'dan duygulandıran Selçuk Tektaş paylaşımı
27 Temmuz 2021 15:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:00 - Şoför uyudu otobüs devrildi08:46 - Marmara'da korkutan tehlike: Koloniyal müsilaj08:42 - Polis amirliğine başvuruda kritik yaş ve puan şartı değişikliği08:39 - Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak08:37 - AK Parti'nin 20. yılın mesajı 'Yaşasın büyük ve güçlü Türkiye'08:31 - Mansur Yavaş, itfaiye erine 'online' kız istedi
08:29 - Gönüllü BES fon tutarı 124 milyar liraya ulaştı08:27 - Pandemiye rağmen yüz binlerce yeni istihdam08:10 - Ersin Düzen, TRT'den ayrıldığını açıkladı08:06 - Ece Üner'den tepkilere neden olan program tanıtımına ilişkin açıklama08:05 - Kudüs'te dükkanına Erdoğan fotoğrafı astı diye İsrail polisi ceza kesti08:00 - Villası yangından kurtarılan Başkan 'rutin alan temizliği' dedi
07:55 - Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti07:49 - Tarihimizi çalanlar gözaltına alındı, çete lideri öğretmen çıktı07:46 - Emniyetin hava araçları iki haftada 297 saat uçuş yaptı07:45 - Kastamonu'da etkili olan sağanak nedeniyle 2 otomobil toprak altında kaldı07:44 - Bartın'da şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu
07:40 - Bolu'da Iraklı aileyi binadan atıyorlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
PAEM Giriş ve Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik
Ece Üner'den tepkilere neden olan program tanıtımına ilişkin açıklama
Tarihimizi çalanlar gözaltına alındı, çete lideri öğretmen çıktı
Alkolmetreye üflemeyen memura disiplin cezası verilebilir mi?
Yüksek faiz yatırıma engel
Başkent'te tehlikeli gerginlik, mahalleyi sokağa döktü
Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti
Ersin Düzen, TRT'den ayrıldığını açıkladı
Taciz şantaj tasfiye: FETÖ'nün kirli iç savaşı
Polis amirliğine başvuruda kritik yaş ve puan şartı değişikliği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tek cepli gömlek 2
zayıflamak ama kilo verememek 5
türkçedeki formüller 1
Türkiye'de eğitimin artık albenisini kaybetmesi 5
bulaşığa bağlı sırt kilitlenmesi sendromu 1
imparatorlukların yükselişi Osmanlı 1
tez konusu araştırmak 1
Futbol topu 4
çalışmaktan dolayı sözlüğü boşlamak 1
turkovac 2
SON İLANLAR
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam