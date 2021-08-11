Villası yangından kurtarılan Başkan 'rutin alan temizliği' dedi

Antalya Manavgat'a bağlı Kalemler Mahallesi'nde neredeyse tüm evlerin orman yangınları sırasında kül olmasına rağmen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in mahalleyi yakan alevlerden kendi villasını koruması SABAH'ın manşetiyle büyük ses getirdi. Başkan Sözen'den iddialara itiraf gibi bir açıklama geldi.

Sözen, mahallelinin malikane ve villa olarak belirttiği Kalemler'deki yerin bahçe olduğunu iddia ederek evin kendine ait olduğunu kabul etti ve yangından kurtaramayacağı düşüncesiyle evinden ayrıldığını ancak bahçedeki 3 köpeği kurtarmak için döndüğü sırada rüzgarın yön değiştirdiğini görünce traktörünün arkasına taktığı ilaç makinesiyle sulama ve soğutma işlemleri yaptığını, belediye araçlarının kullanılmadığını savundu.

SON DAKİKA: İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Antalya'nın Manavgat Kalemler Mahallesi yangında küle dönerken, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in iddiaya göre 8.5 dönüm arazideki villasını belediyenin araçlarını kullanarak koruduğunu ve çevresini temizlettiğini SABAH gündeme taşıdı. AK Parti 26. dönem Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç'in yangının ilk günlerinde konuştuğu Kalemler köylülerinin anlattıklarına ve köyden görgü tanığının bu iddialarına Sözen'den itiraf gibi bir açıklama geldi. Sözen özetle şu ifadeleri kullandı:

Yangının bahçemize sıçradığı haberini alınca bölgeye ulaştım. Yangın tamamen her yeri sarmıştı. Evimizin çatısı, depomuz ve ağaçlarımız yanmaya başlamıştı. Daha fazla müdahale edemeyeceğimizi anlayıp oradan uzaklaştık. Ancak sonradan çok sevdiğim 3 köpeğimin de yangın alanında olduğunu hatırlayarak çalışanlarımızla birlikte geri döndük.

'TRAKTÖR KULLANDIM, TEK ARAZÖZ VARDI'

Daha önce kurduğum yangın hidrantları sistemi ve jeneratörlerimizi çalıştırarak kendi imkanlarımızla çalışanlarımızla birlikte yangını söndürdük. Bu mücadelemiz sırasında hiçbir şekilde Manavgat Belediyesi hizmet aracı veya herhangi bir itfaiye aracı asla görev yapmamıştır. Daha sonra da traktörümün arkasına taktığım ilaç makinesiyle sulama ve soğutma işlemlerini gerçekleştirdik. Günün sonunda gelen tek bir arazözle de çevremizdeki 4-5 komşu evin soğutma işlemlerini gerçekleştirdik. Bizim mücadelemizle o evler az hasarla yangını atlatmıştır.

Sorgun Mahallesi'ndeki Sözen Park Konutları'nda konutu bulunan Başkan Sözen'in, buranın da etrafını iş makineleriyle temizletme çabalarına vatandaş tepki göstermişti. Şükrü Sözen, sitenin etrafından iş makineleriyle yapılan çevre temizliğini kendince açıklamaya çalıştı: Sorgun Mahallesi'nde yapılan kuru ot temizliği, Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüzün tüm mahallelerimizde kamuya ait boş alanlarda, ormanlık bölgelerde ve şahıslara ait arsalarda rutin olarak yaptığı 'alan temizleme' çalışmasıdır. Grayderlerimizle yapılan aynı alan temizleme çalışmalarıyla 300'e yakın arazideki kurumuş otlar sıyrılmıştır.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ