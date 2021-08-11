1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Villası yangından kurtarılan Başkan 'rutin alan temizliği' dedi

SABAH, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in yazlık ve kışlık villalarına çevresi küle dönerken belediye imkanlarıyla nasıl koruma sağladığını bölge halkının tepkisiyle duyurdu CHP'li başkan, kışlık evine belediye araçlarını göndermesini 'Rutin alan temizliği' olarak açıkladı.
11 Ağustos 2021 08:00
+Aa- Yazdır
Villası yangından kurtarılan Başkan 'rutin alan temizliği' dedi

Antalya Manavgat'a bağlı Kalemler Mahallesi'nde neredeyse tüm evlerin orman yangınları sırasında kül olmasına rağmen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in mahalleyi yakan alevlerden kendi villasını koruması SABAH'ın manşetiyle büyük ses getirdi. Başkan Sözen'den iddialara itiraf gibi bir açıklama geldi.

Sözen, mahallelinin malikane ve villa olarak belirttiği Kalemler'deki yerin bahçe olduğunu iddia ederek evin kendine ait olduğunu kabul etti ve yangından kurtaramayacağı düşüncesiyle evinden ayrıldığını ancak bahçedeki 3 köpeği kurtarmak için döndüğü sırada rüzgarın yön değiştirdiğini görünce traktörünün arkasına taktığı ilaç makinesiyle sulama ve soğutma işlemleri yaptığını, belediye araçlarının kullanılmadığını savundu.

SON DAKİKA: İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Antalya'nın Manavgat Kalemler Mahallesi yangında küle dönerken, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in iddiaya göre 8.5 dönüm arazideki villasını belediyenin araçlarını kullanarak koruduğunu ve çevresini temizlettiğini SABAH gündeme taşıdı. AK Parti 26. dönem Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç'in yangının ilk günlerinde konuştuğu Kalemler köylülerinin anlattıklarına ve köyden görgü tanığının bu iddialarına Sözen'den itiraf gibi bir açıklama geldi. Sözen özetle şu ifadeleri kullandı:

Yangının bahçemize sıçradığı haberini alınca bölgeye ulaştım. Yangın tamamen her yeri sarmıştı. Evimizin çatısı, depomuz ve ağaçlarımız yanmaya başlamıştı. Daha fazla müdahale edemeyeceğimizi anlayıp oradan uzaklaştık. Ancak sonradan çok sevdiğim 3 köpeğimin de yangın alanında olduğunu hatırlayarak çalışanlarımızla birlikte geri döndük.

'TRAKTÖR KULLANDIM, TEK ARAZÖZ VARDI'

Daha önce kurduğum yangın hidrantları sistemi ve jeneratörlerimizi çalıştırarak kendi imkanlarımızla çalışanlarımızla birlikte yangını söndürdük. Bu mücadelemiz sırasında hiçbir şekilde Manavgat Belediyesi hizmet aracı veya herhangi bir itfaiye aracı asla görev yapmamıştır. Daha sonra da traktörümün arkasına taktığım ilaç makinesiyle sulama ve soğutma işlemlerini gerçekleştirdik. Günün sonunda gelen tek bir arazözle de çevremizdeki 4-5 komşu evin soğutma işlemlerini gerçekleştirdik. Bizim mücadelemizle o evler az hasarla yangını atlatmıştır.

Sorgun Mahallesi'ndeki Sözen Park Konutları'nda konutu bulunan Başkan Sözen'in, buranın da etrafını iş makineleriyle temizletme çabalarına vatandaş tepki göstermişti. Şükrü Sözen, sitenin etrafından iş makineleriyle yapılan çevre temizliğini kendince açıklamaya çalıştı: Sorgun Mahallesi'nde yapılan kuru ot temizliği, Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüzün tüm mahallelerimizde kamuya ait boş alanlarda, ormanlık bölgelerde ve şahıslara ait arsalarda rutin olarak yaptığı 'alan temizleme' çalışmasıdır. Grayderlerimizle yapılan aynı alan temizleme çalışmalarıyla 300'e yakın arazideki kurumuş otlar sıyrılmıştır.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Şoför uyudu otobüs devrildi
11 Ağustos 2021 09:00		 Marmara'da korkutan tehlike: Koloniyal müsilaj
11 Ağustos 2021 08:46
Mansur Yavaş, itfaiye erine 'online' kız istedi
11 Ağustos 2021 08:31		 Kastamonu'da etkili olan sağanak nedeniyle 2 otomobil toprak altında kaldı
11 Ağustos 2021 07:45
Bartın'da şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu
11 Ağustos 2021 07:44		 Bolu'da Iraklı aileyi binadan atıyorlar
11 Ağustos 2021 07:40
Niteliksiz şoför kaza getiriyor
11 Ağustos 2021 07:10		 Yaralar sarılıncaya kadar oradayız
11 Ağustos 2021 07:05
İkinci dozdan kaçışın bahanesi olmaz
11 Ağustos 2021 06:40		 Meteorolojiden çok kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
11 Ağustos 2021 06:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:00 - Şoför uyudu otobüs devrildi08:46 - Marmara'da korkutan tehlike: Koloniyal müsilaj08:42 - Polis amirliğine başvuruda kritik yaş ve puan şartı değişikliği08:39 - Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak08:37 - AK Parti'nin 20. yılın mesajı 'Yaşasın büyük ve güçlü Türkiye'08:31 - Mansur Yavaş, itfaiye erine 'online' kız istedi
08:29 - Gönüllü BES fon tutarı 124 milyar liraya ulaştı08:27 - Pandemiye rağmen yüz binlerce yeni istihdam08:10 - Ersin Düzen, TRT'den ayrıldığını açıkladı08:06 - Ece Üner'den tepkilere neden olan program tanıtımına ilişkin açıklama08:05 - Kudüs'te dükkanına Erdoğan fotoğrafı astı diye İsrail polisi ceza kesti08:00 - Villası yangından kurtarılan Başkan 'rutin alan temizliği' dedi
07:55 - Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti07:49 - Tarihimizi çalanlar gözaltına alındı, çete lideri öğretmen çıktı07:46 - Emniyetin hava araçları iki haftada 297 saat uçuş yaptı07:45 - Kastamonu'da etkili olan sağanak nedeniyle 2 otomobil toprak altında kaldı07:44 - Bartın'da şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu
07:40 - Bolu'da Iraklı aileyi binadan atıyorlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
PAEM Giriş ve Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik
Ece Üner'den tepkilere neden olan program tanıtımına ilişkin açıklama
Tarihimizi çalanlar gözaltına alındı, çete lideri öğretmen çıktı
Alkolmetreye üflemeyen memura disiplin cezası verilebilir mi?
Yüksek faiz yatırıma engel
Başkent'te tehlikeli gerginlik, mahalleyi sokağa döktü
Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti
Ersin Düzen, TRT'den ayrıldığını açıkladı
Taciz şantaj tasfiye: FETÖ'nün kirli iç savaşı
Polis amirliğine başvuruda kritik yaş ve puan şartı değişikliği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
lavaş 3
hafta sonu 1
makarnanın haşlama suyu 2
mühendis ali arkadaşın hakkını vererek yapacağı meslekler 5
şu an çalan şarkı 1
Yemek saati 2
ayrılık ayrılık aman ayrılık 1
tükenmez kalem 1
geçen ömrün farkına varmak 1
imparatorlukların yükselişi Osmanlı 1
SON İLANLAR
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam