Pandemiye rağmen yüz binlerce yeni istihdam

Pandeminin etkili olduğu 2020'de dünyada büyüme başarısı gösteren nadir ülkelerden biri olmayı başaran Türkiye, 2021'de performansını artırarak sürdürüyor. Sanayi üretiminden kapasite kullanımına, güven endekslerinden otomotiv ve beyaz eşya satışlarına kadar hemen hemen tüm verilerde sağlanan güçlü iyileşme, işsizlikte de rekor düşüşü getirdi.

İŞSİZLİKTE 2.5 PUANLIK REKOR DÜŞÜŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilerine göre, işsizlik oranı, tam kapanmanın sona erdiği haziran ayında mayısa göre 2.5 puanlık azalışla yüzde 10.6 ile Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. İşsizlikte bir ayda gerçekleşen en büyük düşüşe imza atıldı.

YENİ EKONOMİ PROGRAMINDAKİ HEDEFİN DE ALTINA İNDİ

İşsizlik geçen yılın aynı ayına göre de 2.7 puan azaldı. Genç nüfusta işsizlik ise mayısa göre 0.2, bir önceki yılın aynı ayına göre 2.5 puan azalarak yüzde 22.7'ye düştü. İşsizlik aynı zamanda Yeni Ekonomi Programı'nda öngörülen 2021 hedefi olan yüzde 12.9'un da altına geriledi.

TÜİK verilerine göre işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişi oldu. İşsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise 660 bin kişi azaldı. İşsiz sayısı Haziran 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, haziranda aylık bazda 602 bin kişi artarak 28 milyon 586 bin kişi olarak kayıtlara geçti. İstihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı ayına göre ise 2 milyon 105 bin kişilik artış gösterdi. İstihdam edilenlerin sayısı 2018 ekiminden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

HİZMET SEKTÖRÜ CANLANDI

Son 1 ayda istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 163 bin kişi, sanayi sektöründe 296 bin kişi, inşaat sektöründe 8 bin kişi, hizmet sektöründe 136 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin sayısı son 1 yılda ise hizmet sektöründe 924 bin, sanayide 818 bin, inşaatta 258 bin, tarımda 108 bin kişi arttı.

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, hemen hemen bütün sektörlerde güçlü istihdam artışlarının gözlemlendiğine dikkat çekerek, "Hazirandaki istihdam artışı hem yılın ikinci çeyreğindeki güçlü büyüme görüntüsünü, hem de mayıs ayındaki kapanmaların ardından gelen geri dönüş etkisini yansıtıyor" dedi.