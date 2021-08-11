Gönüllü BES fon tutarı 124 milyar liraya ulaştı

Kendisine yöneltilen soru önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, BES'in fon büyüklüğüne dair rakamsal verileri de açıkladı.

Bakan Elvan'ın verdiği bilgiye göre, 28 mayıs 2021 tarihi itibarıyla faizli sistemdeki gönüllü BES fon tutarı 123 milyar 978 milyon lira, otomatik katılım sistemi fon tutarı 4 milyar 719 milyon lira ve devlet katkısı fon tutarı da 18 milyar 554 milyon lira olmak üzere toplam 147 milyar 252 milyon lira olarak gerçekleşti.

Faizsiz sistemdeki gönüllü BES fon tutarı ise 26 milyar 12 milyon lira, otomatik katılım sistemi fon tutarı 7 milyar 896 milyon lira ve devlet katkısı fon tutarı da 2 milyar 448 milyon lira olmak üzere 36 milyar 357 milyon lira olarak açıklandı.

18 YAŞIN ALTINA BES

Sigortacılık alanında önemli düzenlemeler içeren ve geçtiğimiz aylarda TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi'nde de yeni dönem başladı. Yasa kapsamında ebeveynlerin, 18 yaşını tamamlamamış çocukları adına BES'te birikim yapabilmesine imkan tanındı.

Öte yandan vatandaşların, yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan ve şartları uyan dernek, vakıflar ve sandık gibi tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya ticaret şirketleri nezdinde 1 Ocak 2021 itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlarını, 31 Aralık 2023'e kadar kısmen veya tamamen BES'e aktarabilmesinin de önü açıldı.

BES'e aktarılan tutarlar gelir vergisinden muaf olacak. Bu kapsamda aktarım yapan üyeler, aktarım tarihinden itibaren 3 yıl içinde maluliyet ve ölüm haricindeki bir nedenle sistemden ayrılamayacak.

Aktarımın yapılması amacıyla gerçekleştirilen taşınmaz veya iştirak hissesi satışından doğacak kazancın, bu kapsamda aktarılan kısma isabet eden tutarı kurumlar vergisinden müstesna olacak.

BARIŞ ŞİMŞEK