1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti'nin 20. yılın mesajı 'Yaşasın büyük ve güçlü Türkiye'

AK Parti, kuruluşunun 20'nci yılını kutlamaya hazırlanıyor. Bu yıl İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak organizasyonda "Yaşasın büyük ve güçlü Türkiye" mesajı verilecek
11 Ağustos 2021 08:37
+Aa- Yazdır
AK Parti'nin 20. yılın mesajı 'Yaşasın büyük ve güçlü Türkiye'

AK Parti 14 Ağustos'ta 20. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Bu yıl kutlamaların adresi İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliğin ana teması, son günlerde özellikle orman yangınlarıyla birlikte zirveye ulaşan algı operasyonlarına karşı birlik ve beraberlik mesajı verilmesi olacak. Aynı gün AK Parti sosyal medya hesaplarında da birlik ve beraberlik çağrısı yapılacak. Etkinliklerde salon Türkiye'nin kardeşliğine vurgu yapan "Her daim birlik olma vakti", "Yaşasın büyük ve güçlü Türkiye", "Birliğimiz dirliğimizin teminatı" mesajları ile süslenecek.

"SAHAYI BOŞ BIRAKMAYIN"

Başkan Erdoğan'ın, önceki gün parti kurmayları ile gerçekleştirdiği MYK toplantısında, orman yangınları ve yaşanan süreçte başta CHP olmak üzere bazı sanatçıların da katıldığı algı operasyonu ele alındı. Toplantıda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, rakamlarla bir sunum gerçekleştirdi. Bazı AK Parti kurmaylarının "Yangını söndürmede başarılıydık, ancak yalanlarla mücadelede başarılı olamadık" değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.

Toplantıda gelecekte orman yangınları ile mücadelede çok daha güçlü olmak için neler yapılması gerektiği de masaya yatırıldı. Türkiye'nin yaşadığı orman yangınlarının bir afet olarak değerlendirildiği toplantıda deprem ülkesi olan Japonya'da binalar depreme göre nasıl tasarlandıysa orman yangınlarının yaşandığı yerlerin de yangına dayanıklı bir şekilde tasarlanması gerektiği görüşüne varıldı.

Toplantıda yangınla mücadele kapsamında uçak, helikopter, arazöz gibi araç sayısının artırılması kararlaştırıldı. Bakan Pakdemirli, bir yangın söndürme helikopteri veya uçağının ortalama 400 milyon TL olduğunu, bunların pilot ve bakım dahil kullanılmasa bile yıllık maliyetlerinin ise 70 milyon TL olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle yangınla mücadelede araç sayısı artırılırken satın alınacağı veya kiralanacağına maliyet hesabı yapıldıktan sonra karar verilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN 4 LİDERE YANGIN DAYANIŞMASI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile birer telefon telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ikili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmelerde Erdoğan, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten liderlere yangınla mücadelede gösterdikleri dayanışma için teşekkür etti.

Bu arada Erdoğan, Zurabişvili'ye Türkiye ile Gürcistan'ın bölgede ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendirmek suretiyle ortak enerji ve ulaştırma projeleri üzerinde çalışabileceğini iletti. Buhari'ye ise Nijerya ile ilişkilere büyük önem atfettiğini belirten Erdoğan, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin gerçek potansiyelinin harekete geçirilmesi için bütün imkanları değerlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Erdoğan, Sall ile görüşmesinde de Türkiye'nin Senegal'in salgınla mücadelesine olan desteğini sürdürdüğünü belirtti.

Eda IŞIK

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Akşener'in Sivas mitinginde arbede
10 Ağustos 2021 23:55		 Akşener'den Bahçeli'nin 'YKS' açıklamalarına destek
10 Ağustos 2021 16:37
700 bin kamu işçisi için uzlaşma sağlandı iddiası
10 Ağustos 2021 14:09		 AVM'nin araba çekilişi Belediye Başkanı'nın eşine çıktı!
10 Ağustos 2021 14:08
Yapılan son ankete göre Erdoğan, en yakın rakibine fark attı
10 Ağustos 2021 11:41		 'THK'nın yangınlarla mücadele gibi bir derdi olsaydı, modern yangınla mücadele uçakları olurdu
10 Ağustos 2021 09:15
Ünlü piyanist Fazıl Say: Mülteci düşmanlığı hoş değil
10 Ağustos 2021 08:11		 AK Parti MYK toplantısı sona erdi
09 Ağustos 2021 18:16
Ömer Çelik: Türkiye, hiç kimsenin göçmen kampı değil
09 Ağustos 2021 17:55		 CHP'den Mehmet Şimşek açıklaması: Allah akıl fikir versin
09 Ağustos 2021 17:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:00 - Şoför uyudu otobüs devrildi08:46 - Marmara'da korkutan tehlike: Koloniyal müsilaj08:42 - Polis amirliğine başvuruda kritik yaş ve puan şartı değişikliği08:39 - Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak08:37 - AK Parti'nin 20. yılın mesajı 'Yaşasın büyük ve güçlü Türkiye'08:31 - Mansur Yavaş, itfaiye erine 'online' kız istedi
08:29 - Gönüllü BES fon tutarı 124 milyar liraya ulaştı08:27 - Pandemiye rağmen yüz binlerce yeni istihdam08:10 - Ersin Düzen, TRT'den ayrıldığını açıkladı08:06 - Ece Üner'den tepkilere neden olan program tanıtımına ilişkin açıklama08:05 - Kudüs'te dükkanına Erdoğan fotoğrafı astı diye İsrail polisi ceza kesti08:00 - Villası yangından kurtarılan Başkan 'rutin alan temizliği' dedi
07:55 - Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti07:49 - Tarihimizi çalanlar gözaltına alındı, çete lideri öğretmen çıktı07:46 - Emniyetin hava araçları iki haftada 297 saat uçuş yaptı07:45 - Kastamonu'da etkili olan sağanak nedeniyle 2 otomobil toprak altında kaldı07:44 - Bartın'da şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu
07:40 - Bolu'da Iraklı aileyi binadan atıyorlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
PAEM Giriş ve Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik
Ece Üner'den tepkilere neden olan program tanıtımına ilişkin açıklama
Tarihimizi çalanlar gözaltına alındı, çete lideri öğretmen çıktı
Alkolmetreye üflemeyen memura disiplin cezası verilebilir mi?
Yüksek faiz yatırıma engel
Başkent'te tehlikeli gerginlik, mahalleyi sokağa döktü
Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti
Ersin Düzen, TRT'den ayrıldığını açıkladı
Taciz şantaj tasfiye: FETÖ'nün kirli iç savaşı
Polis amirliğine başvuruda kritik yaş ve puan şartı değişikliği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evde boza yapmak 1
Savaşın efsaneleri 1
arap plakasının anadolu plakasını ittirmesi 1
Şirince 1
atom fiziği 2
kredi kartında biriken puanlar 2
ve aşk özür dilemeli bütün yalnızlardan 3
bulaşığa bağlı sırt kilitlenmesi sendromu 1
şu an çalan şarkı 1
Röportaj Adam 1
SON İLANLAR
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam