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Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 18.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.
11 Ağustos 2021 08:39
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Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 18.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: HEDEF, KOVİD-19'A KARŞI MAVİ BİR TÜRKİYE HARİTASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşük riskli il sayısının 17'ye ulaştığını belirterek, "İl il sonuca yaklaşıyoruz. Hedef, Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Düşük riskli il sayımız 17'ye ulaştı. İl il sonuca yaklaşıyoruz. Hedef, Kovid-19'a karşı mavi bir Türkiye haritası. İlk doz aşıları yaptırarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandıralım. 64 şehrimize sevgiler."
İhlas Haber Ajansı
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