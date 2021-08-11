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Şoför uyudu otobüs devrildi

Uşak'ta yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucunda 33 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, otobüs şoförünün direksiyon başında uyukladığını söyledi
11 Ağustos 2021 09:00
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Manisa, Balıkesir ve İzmir'in ardından bir kaza haberi de Uşak'tan geldi. Ağrı'dan İzmir'e giden Kemal Güner'in (58) kullandığı ve Ağrı Doğuş firmasına ait yolcu otobüsü, saat 07.20'de, Ankara-Uşak yolu havalimanı yakınlarında, Göğem köyü kavşağında şarampole devrildi. Otobüsteki 47 kişiden 33'ü, yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 17'sinin sağlık ekiplerince kaza yerinde ayakta tedavileri yapılırken, 16'sı ise ambulanslarla hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Şoför panikledi

Kaza yerinde fren izine rastlanılmazken, otobüsün, takografına göre süratli olmadığı belirlendi. Görgü tanıklarının, ifadelerinde, otobüs şoförünün direksiyon başında uyukladığını ve yolu ortalayarak gittiğini, arkadan korna basılınca da panikleyip, kendi şeridine geçmek isterken aracın kontrolü kaybettiğini söylediği öğrenildi. Balıkesir'de yaşanan kazada da otobüs şoförü Kerem Başol'un direksiyon başında uyuduğu iddia edilmişti. Bu arada kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29 kişi öldü

Öte yandan 6 Ağustos'ta Manisa'nın Soma ilçesinde otobüsün TIR'a çarpması sonucu altı kişi ölmüş, 42 kişi de yaralanmıştı. 8 Ağustos'ta da Balıkesir'de yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla atmış, kazada 15 kişi ölmüş, 17 kişi de yaralanmıştı. Yine 8 Ağustos'ta İzmir'de içerisinde türbe ziyaretinden dönen vatandaşların bulunduğu servis midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlanmış, kazada sekiz kişi hayatını kaybetmiş, sekiz kişi de yaralanmıştı.

Otobüs kazalarının sebepleri ne?

İleri sürüş teknikeri ve yol güvenliği uzmanı Yiğit Dedeoğlu peş peşe gelen kazaları MİLLİYET'e değerlendirdi.

Dedeoğlu şunları söyledi: "Bu kazaların en büyük sebebi yorgunluk ve uykusuzluk diyebiliriz, mesleğin getirdiği en büyük zorluk belki de bu, sürücüler gerçekten uzun süreler direksiyon başında çalışarak zaman geçiriyor kaldı ki yaptıkları işin ağırlığı ise tartışılmaz bile. Hele bir de sefer sayısı ya da taşınan yolcu sayısına göre ücretlendirmeye tabi tutuldukları vakit, işte o zaman trafikte binlerce trafik canavarı dolaşır hale geliyor. Özellikle Belediye değil de özel halk otobüslerinin bu tür kazalara daha çok karışması bunun en belirgin göstergesi diyebiliriz."

Dedeoğlu şöyle devam etti: "Kazaların önüne geçilebilmesi için özellikle Takograf denetimi artırılmalı. Yeni çıkan takografın içinde bulunan dijital kartta iki şoförü dört şoför çalışmış gibi gösterebiliyor otobüs firmaları. Yani 15 saat çalışan bir şoförü 8-9 saat çalışmış gibi."

Yolcu otobüslerinde denetim

Türkiye'de son günlerde yaşanan otobüs kazaları sonrası şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Dün Bursa, Kırıkkale ve Aksaray'da yapılan denetimlerde ekipler, araçlardaki takograf cihazlarını inceleyip, şoförlerin yolculuk sürelerini kontrol etti.

DHA
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