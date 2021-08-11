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Savcılık itiraz etti, cinsel saldırı zanlısı tutuklandı
Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan zanlı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.
|11 Ağustos 2021 09:02
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Ankara'da 15'inci kattan atlayarak yaşamına son veren Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
18 yaşındaki genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen ve gözaltına alınıp serbest bırakılan şüpheli savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.
18 yaşındaki Eda Nur, intihar etmeden önce iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını belirterek şikayetçi olmuştu.
İKİNCİ ŞÜPHELİ DE GÖZALTINDA
Cinsel saldırı ile suçlanan ikinci zanlı da yeniden gözaltına alındı.
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