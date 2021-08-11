Sinop'ta etkili kuvvetli ve gök gürültülü yağış
Sinop'ta etkili olan kuvvetli ve gök gürültülü yağış, Ayancık ilçesinde sele neden oldu.
|11 Ağustos 2021 09:17
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